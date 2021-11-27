Новое лекарство против Covid-19 оказалось не таким эффективным, как заявлялось

Согласно данным, представленным компанией Merck Sharp & Dohme (MSD), прием таблеток, также известных под названием Lagevrio, в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30 процентов – в то время как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50 процентов.

Однако на тот момент данные обо всех участниках клинического испытания еще не были доступны. Теперь же они появились.

Великобритания в начале ноября стала первой страной в мире, которая одобрила Molnupiravir для терапии. В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает данные исследований препарата для того, чтобы сертифицировать его на территории ЕС. Согласно его сведениям, это может занять "несколько недель". В ближайший вторник экспертная комиссия Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также будет заниматься рассмотрением вопроса о Molnupiravir.

Препарат снижает способность вируса реплицироваться в клетках

Этот противовирусный препарат снижает способность коронавируса реплицироваться в клетках организма, тем самым замедляя дальнейшее развитие Covid-19. Аналогичный препарат был разработан американским фармацевтическим гигантом Pfizer. В начале ноября компания Pfizer сообщила, что эффективность ее препарата Paxlovid составляет 89 процентов.