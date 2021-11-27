Президент Эстонии призвал власти Беларуси прекратить репрессии

Агентство BNS приводит полностью заявление президента Алара Кариса в поддержку политзаключенных и репрессированных в Беларуси:

"Происходящее в Беларуси грубое нарушение прав человека, к сожалению, получает все меньше внимания. Мы не должны забывать или оставлять незамеченными репрессии и гонения в отношении представителей гражданского общества, политические судебные процессы, уничтожение гражданских объединений и свободных медиа, которые имеют место в Беларуси. Достойно восхищения, что у многих активных белорусов хватает твердости духа отстаивать демократические ценности и сопротивляться всем репрессиям, которым они из-за этого подвергаются.

Это требует смелости, поскольку любому инакомыслящему в Беларуси грозит применение силы со стороны режима, вплоть до применения уголовного преследования и тюремного заключения.

Мы не должны забывать, что и среди находящихся на свободе жителей Беларуси – тысячи тех, чьи права ограничены, кто понес серьезные или более легкие наказания или вынужден находиться в изгнании. Мы ценим и поддерживаем борьбу белорусской оппозиции в изгнании.

Достойно глубокого сожаления, что в одном европейском государстве сегодня имеется около 900 политзаключенных. Призываю власти Беларуси освободить политзаключенных и относиться с уважением к воле своего народа, призываю их увидеть необходимость перемен в своем государстве.

Мысленно я со всеми смелыми людьми, которые выступают за демократические ценности и поэтому пострадали о репрессий. Желаю стойкости и твердости духа и им, и их близким. Эстония, как и весь Европейский союз, продолжит поддерживать этих людей и оказывать давление на белорусский режим, чтобы изменить столь неприемлемую ситуацию.

История показала, что ни одно преступление не остается безнаказанным, некоторые преступления не имеют срока давности, а ответственность ложится на тех, кто проводит репрессии в жизнь. Рекомендую всем посмотреть в зеркало и подумать, когда они утратили человечность и честность в отношении самих себя и других людей".