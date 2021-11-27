В Риге продолжает дешеветь дизельное топливо

В пятницу самый дорогой бензин был в Таллине, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо на этой неделе была в Вильнюсе, а самая низкая - в Таллине.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки в течение недели не менялась и в пятницу составила 1,544 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,7% - до 1,394 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,9% до 1,496 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 1,7% до 1,396 евро за литр.

В Таллине цены на топливо на АЗС Сircle K не изменились. Как и неделю назад, бензин 95-й марки стоил 1,579 евро за литр, дизельное топливо - 1,389 евро за литр.