27 ноября в одном абзаце ⟩ Взрыв на Olainfarm, мутация коронавируса, ожидается снег
Что весь мир делал в субботу? Когда в Латвии выпадет снег? Об этом и другом читайте в итогах дня от RUS TVNET!
Что весь мир делал в субботу? Когда в Латвии выпадет снег? Об этом и другом читайте в итогах дня от RUS TVNET!
События дня в одном абзаце
В Нидерландах пристально следят за возможным появлением нового штамма коронавируса, а приход нового штамма в Латвию - лишь вопрос времени, считают латвийские эксперты. "Омикрон" - такое название дали новому штамму. Новое лекарство от коронавируса оказалось не настолько эффективным, как ожидали - зато его можно будет использовать дома. Ночью в Олайне произошел взрыв на фармацевтическом предприятии Olainfarm, один человек погиб и один пострадал. Также ночью горел жилой дом на улице Илукстес. Было эвакуировано 45 человек. Дизельное топливо в Риге продолжает дешеветь, а в Вакарбулли мужчина, возможно, специально разбил машину о дерево. Евросоюз впервые внес российскую авиакомпанию в "черный список". В Косово вооруженный мужчина открыл огонь по автобусу со школьниками, убив водителя и двоих детей. Советский и российский певец, музыкант и наставник шоу "Голос" Александр Градский госпитализирован с подозрением на инсульт, а российский продюсер Марк Рудинштейн, создатель кинофестиваля "Кинотавр", перенес операцию после инфаркта. Литовская журналистка погибла в горах в Италии. Тренер клуба "Рома" Жозе Моуринью подарил футболисту команды кроссовки, но из этого случая вырос скандал о расизме.
Все обсуждают
Новый штамм коронавируса вызывает вопросов. Неясно многое - но ученые в ускоренном темпе занимаются его изучением. Вирус совершает огромное количество мутаций, несравнимо больше чем прошлые штаммы.
Чем себя порадовать?
Этой ночью будет идти снег. Правда, днем будет тепло, и он, скорее всего, растает, но на следующей неделе нас ждут до -10 градусов мороза, снежный покров более 20 сантиметров, продолжительные и сильные снегопады. А пока ждете морозной красоты и атмосферы зимних праздников, прочитайте интервью с музыкантом Urbanstep о творчестве в пандемию, академии "Грэмми" и новом альбоме.
Эфир передачи "Кто вам платит" о Золитудской трагедии
Журналисты передачи "Кто вам платит?" поговорили с Евгенией-Тверьяновичей-Боре, адвокатом пострадавших при обрушении магазина Maxima в Золитуде.