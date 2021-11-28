Максименко стал первым приобретением РФШ в межсезонье

Сообщается, что контракт с 30-летним защитником рассчитан на один сезон.

Опытный защитник провёл 53 матча за сборную Латвии, в которых отметился одним голом. Свой первый матч за главную команду страны Максименко провёл в феврале 2013 года, а последний - в июне 2021-го против Германии (1:7).

Большую часть своей профессиональной карьеры Максименко провёл в иностранных клубах, выступая в Англии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Польше, Словении и Японии.

В последний раз защитник играл в чемпионате Латвии в 2015 году, когда провёл несколько матчей в составе "Лиепаи".