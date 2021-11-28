Видео ⟩ Нетрезвый Билан записал сторис со слезами: "Я не спал уже трое суток!"

"Так бывет. Иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было. Не поверю. Я не спал уже трое суток! У меня съемки, съемки, съемки. Песни, музыка. Я в бесконечном состоянии высечения искр... Я очень устал. Мне 40 лет на носу. Меня колбасит сильно. Я не знаю как это объяснить. Мама плачет... Мне стыдно, но мне не стыдно за то, что я честен. У меня только два секрета есть... Не могу сказать", - сказал Билан со слезами на глазах.

Певец подчеркнул, что он написал уже целый новый альбом.

"Мы пережили пандемический год. Я с бронхитом катался, со сломанной ногой. Мне говорили о возможности гангрены... Мне звонят, говорят, стереть сторис. Вы не люди, у вас нет ошибок?" - спросил он.

Дима выразил опасения по поводу здоровья своего коллеги по шоу "Голос" Александра Градского: "Я узнал. Даже плакал - Градский, инсульт. Пусть он будет здоров".

27 ноября СМИ сообщили, что композитор и певец Александр Градский скончался в Москве на 73-м году жизни.

Дима Билн объяснил, что зрители не знают даже половины всего, из-за чего ему приходится переживать. Он согласен с тем, что завтра ему будет очень стыдно.

"У меня есть мама, есть папа и есть сестры. Дальше мне уже ничего не важно. Я буду жалеть, да. Но правда она такая", - заметил он.

Билан предположил, что он будет вести блог или влог о жизни: "Я же никого не обманываю. Я так часто отказывался от больших интервью. От Дудя и Собчак. Потому что не верю им. Очень много было движений. Но я вам верю. Я ничего не сделал за деньги. Я дорожу вашим вниманием. Самое плохое, что я могу сделать - напиться. Главное, плевать, потому что я всегда искренен. Я постоянно открываю все свои грани и пою без фонограммы. Я знаю, что вам нравится то, что я делаю".