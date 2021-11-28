Выявлено 488 новых случаев Covid-19. Умерли 16 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет.

14 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Два человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 294 человека (60,2%) не были вакцинирован или не прошли полный курс вакцинации, 194 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 652,3 до 637,7 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 9,7%. Было сделано 5034 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 252 413 человек.

Общее количество умерших пациентов с Covid-19 достигло 4146 человек.

Страны Балтии

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 3861 тест на Covid-19, положительный результат дали 389 тестов, скончались два человека.

Среди получивших позитивный результат 255 не вакцинированы, а у 134 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии госпитализированы 290 пациентов с коронавирусом. 240 пациентам из госпитализированных лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 172 пациента (72%) не вакцинированы, а у 68 пациентов (28%) курс вакцинации завершен.