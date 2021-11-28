Выявлено 488 новых случаев Covid-19. Умерли 16 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 488 новых случаев Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 488 новых случаев Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:
14 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Два человека были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 294 человека (60,2%) не были вакцинирован или не прошли полный курс вакцинации, 194 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 652,3 до 637,7 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 9,7%. Было сделано 5034 теста.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 252 413 человек.
Общее количество умерших пациентов с Covid-19 достигло 4146 человек.
Страны Балтии
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 3861 тест на Covid-19, положительный результат дали 389 тестов, скончались два человека.
Среди получивших позитивный результат 255 не вакцинированы, а у 134 завершен курс вакцинации.
По состоянию на утро воскресенья в Эстонии госпитализированы 290 пациентов с коронавирусом. 240 пациентам из госпитализированных лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 172 пациента (72%) не вакцинированы, а у 68 пациентов (28%) курс вакцинации завершен.
Процесс вакцинации в Эстонии завершили 59,1 процента населения.