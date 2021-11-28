Вс, 28.11.2021
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Анда Авота, Руководитель Центра культуры Смилтене, о возможно, поддельном сертификате своей коллеги
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Видео ⟩ "Перепутал педали и въехал". В Кенгарагсе столкнулись две машины

Иллюстративное фото ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Утром в пятницу, 26 ноября, в Кенгарагсе водитель автомобиля Fiat не пропустил водителя Cadillac, у которого было преимущество. В результате аварии сильно пострадали оба автомобиля, сообщает Degpunktā.

Около десяти утра Петр ехал на работу в Кенгарагс на автомобиле Cadillac Escalade по улице Маскавас в сторону Румбулы. Водитель выехал на полосу общественного транспорта, чтобы повернуть направо. Тогда по его машине был нанесен серьезный удар.

"Водитель Fiat перепутал педали и въехал мне в бок. Меня повернуло и выбросило на тротуар",

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- рассказывает водитель Cadillac, предполагая, что второй водитель его не заметил.

Водитель белого Fiat не стал давать комментарии Degpunktā, но в личной беседе с Петром признал себя виновным. Оба водителя долго ждали правоохранителей, чтобы те составили протокол о ДТП.

Петр говорит, что к тому времени ждал полицию уже от часа до двух.

Прохожий Илмар допускает, что Fiat проигнорировал машину, едущую по главной дороге, а другой водитель мог ехать слишком быстро.

Рабочий день у Петра сегодня выпал, но начальник вошел в его положение. Второй водитель был напуган - он не ожидал ничего подобного.

К счастью, пострадали лишь автомобили, а Петр пообещал, что от пережитого вскоре оправится, в том числе и эмоционально.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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