Кариньш встретится с председателем Еврокомиссии и генсеком НАТО. Обсудят границу с Беларусью

В ходе встречи планируется обсудить текущую ситуацию на внешней границе Европейского союза с Беларусью и вопросы региональной безопасности.

Встреча состоится в 16:00 в здании Кабинета министров, после нее планируется совместная пресс-конференция.

Как сообщалось, учитывая возросшую нелегальную иммиграцию, правительство Латвии объявило в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе чрезвычайное положение. Летом правительство объявило его с 11 августа по 10 ноября, позже продлив до 10 февраля.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко в последние месяцы были предприняты попытки отправить из Беларуси тысячи нелегальных иммигрантов в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.