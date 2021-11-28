Фото ⟩ В Литве открылся Фестиваль китайских фонарей

Нынешнее представление проходит по мотивам сказка Льюиса Кэролла "Алиса в Стране Чудес". Поэтому сейчас на территории одной из самых больших усадеб в странах Балтии гуляет Чеширский Кот, дышит жаром Дракон Бармаглот, скачут Белый Заяц и Мартовский Кролик и много еще кто.

Истории Фестиваля китайских фонарей около двух тысячи лет. Яркий и красочный праздник Юаньсяоцзе в Китае отмечают на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Это один из самых древних праздников, когда все дома обязательно украшаются разноцветными огнями. В наше время фестиваль приобрел популярность не только в Китае, но и в других странах. Фестиваль китайских фонарей в Пакруойской усадьбе несколько раз признавался в Литве Лучшим шоу года.