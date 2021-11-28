"Омикрон" шагает по планете: затронуты Австралия и Россия (или нет?), Израиль закрывает границы

Россия

Член Совета Федерации России, заслуженный врач Владимир Круглый заявил, что в стране уже есть пациенты, зараженные новым омикрон-штаммом, передает "Медуза".

"Источником его распространения являются наши люди, посещавшие Египет", - сказал он в беседе с журналистами.

Сенатор предложил закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый подвид вируса не будет достаточно изучен.

Позднее эксперт Роспотребнадзора заявил, что омикрон-штамм в России пока не обнаружен.

Австралия

Официальные лица Австралии заявили в воскресенье, 28 ноября, что в стране зарегистрированы первые случаи нового штамма Covid-19. Это два пассажира, прибывшие в Сидней из Южной Африки.

Оба пассажира были полностью вакцинированы и не ощущали никаких симптомов.

Их заражение подтвердили тесты.

Оба пассажира вылетели из ЮАР через Доху авиакомпанией Qatar Airways.

Еще 12 пассажиров из Южной Африки на том же рейсе получили отрицательный результат теста, но все равно были помещены в карантин.

260 пассажиров и членов экипажа обязаны соблюдать самоизоляцию.

Въезд в Израиль - только для граждан

Власти Израиля заявили, что страна из-за нового штамма коронавируса вечером в воскресенье закроет свои границы для иностранных граждан.

"Иностранным гражданам запрещен въезд в Израиль без одобрения специального комитета", - заявили в офисе премьер-министра.

Граждане Израиля по прилету должны будут предоставить негативный тест на коронавирус и быть помещены в карантин на три дня, если они были вакцинированы против Covid-19, и на семь дней, если нет.

Израиль открыл свои границы для иностранных туристов всего четыре недели назад.

Государство уже ввело ряд ограничений в пятницу, 26 ноября, когда в стране был обнаружен новый штамм. Израиль - первая страна, закрывшая свои границы для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма.

Омикрон

О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.

В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.

В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.