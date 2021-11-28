Войцех Щенсны - футболист, который курит. Почему это ему позволяют?

No smoke without fire. Szczesny dropped by Arsenal with Ospina handed the start vs. Stoke. pic.twitter.com/pf29HSyEu2 — B/R Football (@brfootball) January 11, 2015

"Арсенал"

Впервые о вредной привычке вратаря мир спорта узнал в 2015 году - Щенсны тогда выступал за лондонский "Арсенал". После поражения от "Саутгемптона" голкипер позволил себе лишь одну сигарету и попался. Таблоиды писали, что команда оштрафовала непутёвого вратаря

на 20 тысяч фунтов.

Но и этим дело не ограничилось. Главный тренер команды Арсен Венгер убрал вратаря из состава и далее никогда не ставил его на матчи Английской Премьер-Лиги.

"У меня было два варианта - остаться и бороться за место в составе или уйти в аренду и доказать, что я по-прежнему лучший голкипер в клубе", - рассказал Щенсны.

"Рома" и курение с президентом Польши

В итоге вратарь отправился в аренду в итальянскую "Рому", но перед этим он съездил в расположение сборной Польши, где снова попался на глаза за недостойным увлечением.

Выступая за новую команду, Щенсны и не думал бросать курение, и однажды даже покурил с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом случае рассказывал польский журналист Себастьян Сташевский.

"С президентом я ещё не курил", - с надеждой сказал Щенсны, когда при нём Дуда позвал на "перекур" главу Футбольного союза Польши Збигнева Бонека. Так Щенсны разделил вредную привычку с президентом своей страны. Игроки сборной встретили эту историю смехом - такой наглости они не ожидали даже от Войцеха.

"Я кайфовал. Я стою на перекуре с президентом Польши и президентом Польского футбольного союза. Господин Дуда оказался приятным человеком", - рассказывал об этом случае Щенсны.

"Ювентус"

Когда туринский клуб в 2020 году стал чемпионом Италии, Щенсны закурил и передал сигарету главному тренеру Маурицио Сарри, добавив "Вы заслужили". К счастью, тот, также заядлый курильщик, шутку оценил, и никакими последствиями эта выходка для поляка не обернулась.

Quand Szcsesny allume une cigarette pour Sarri en pleine interview



"Tu l'as meritée" 😂😂😂 pic.twitter.com/tzUMrHOS4U — FrSerieA (@FrSerieA) July 27, 2020

В последний раз вратарь напомнил о своём пагубном увлечении на Евро-2020 - тогда фотографы застали его с сигаретой накануне матча с Испанией на виду у всей команды.

На пресс-конференции журналисты поинтересовались мнением о случившемся у главного тренера сборной Польши Паулу Соузы, после чего тот неожиданно рассвирепел: "Знаешь, что хуже всего? Папарацци, которые фотографируют из укрытия. Мы должны защищать нашу команду, особенно молодых игроков. Многие футболисты курят, но Войцех делает это не на глазах у всех. А вот делать такие снимки втихаря ещё хуже, чем курить", - выдал тогда он.

Разумеется, португалец не признался, что спокойно относится к курению, но посыл его слов был ясен: "Главное, не курить на виду у всех".