Вс, 28.11.2021
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Войцех Щенсны - футболист, который курит. Почему это ему позволяют?

В стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022 сборная России встретится с Польшей, одной из главных звёзд которой является вратарь Войцех Щенсны. Он по праву считается одним из лучших голкиперов в мире благодаря своей реакции и игре на ленточке, пишет Sport24. Однако есть у Щенсны и ещё одна характеристика, из-за которой спортсмен нередко вляпывается в скандалы. Войцех обожает курить.

"Арсенал"

Впервые о вредной привычке вратаря мир спорта узнал в 2015 году - Щенсны тогда выступал за лондонский "Арсенал". После поражения от "Саутгемптона" голкипер позволил себе лишь одну сигарету и попался. Таблоиды писали, что команда оштрафовала непутёвого вратаря

на 20 тысяч фунтов.

Но и этим дело не ограничилось. Главный тренер команды Арсен Венгер убрал вратаря из состава и далее никогда не ставил его на матчи Английской Премьер-Лиги.

"У меня было два варианта - остаться и бороться за место в составе или уйти в аренду и доказать, что я по-прежнему лучший голкипер в клубе", - рассказал Щенсны.

"Рома" и курение с президентом Польши

В итоге вратарь отправился в аренду в итальянскую "Рому", но перед этим он съездил в расположение сборной Польши, где снова попался на глаза за недостойным увлечением.

Выступая за новую команду, Щенсны и не думал бросать курение, и однажды даже покурил с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом случае рассказывал польский журналист Себастьян Сташевский.

"С президентом я ещё не курил", - с надеждой сказал Щенсны, когда при нём Дуда позвал на "перекур" главу Футбольного союза Польши Збигнева Бонека. Так Щенсны разделил вредную привычку с президентом своей страны. Игроки сборной встретили эту историю смехом - такой наглости они не ожидали даже от Войцеха.

"Я кайфовал. Я стою на перекуре с президентом Польши и президентом Польского футбольного союза. Господин Дуда оказался приятным человеком", - рассказывал об этом случае Щенсны.

"Ювентус"

Когда туринский клуб в 2020 году стал чемпионом Италии, Щенсны закурил и передал сигарету главному тренеру Маурицио Сарри, добавив "Вы заслужили". К счастью, тот, также заядлый курильщик, шутку оценил, и никакими последствиями эта выходка для поляка не обернулась.

В последний раз вратарь напомнил о своём пагубном увлечении на Евро-2020 - тогда фотографы застали его с сигаретой накануне матча с Испанией на виду у всей команды.

На пресс-конференции журналисты поинтересовались мнением о случившемся у главного тренера сборной Польши Паулу Соузы, после чего тот неожиданно рассвирепел: "Знаешь, что хуже всего? Папарацци, которые фотографируют из укрытия. Мы должны защищать нашу команду, особенно молодых игроков. Многие футболисты курят, но Войцех делает это не на глазах у всех. А вот делать такие снимки втихаря ещё хуже, чем курить", - выдал тогда он.

Разумеется, португалец не признался, что спокойно относится к курению, но посыл его слов был ясен: "Главное, не курить на виду у всех".

Кстати, штрафовали за курение Щенсного только в "Арсенале". Вероятно, тренеры считают, что пагубная привычка не помешает вратарю успешно играть. И, кажется, на данный момент это действительно так.


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