"Динамо" проиграло ЦСКА и продлило серию без побед до пяти матчей

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).

В составе победителей шайбы забросили Тахир Мингачев, Никита Нестеров и Михаил Григоренко. У рижан отличились Лукаш Радил и Рис Скарлетт.

Отметим, что рижское "Динамо" не может дома выиграть у ЦСКА на протяжении восьми лет. В последний раз рижане обыграли "армейцев" в октябре 2013 года (4:3).

Благодаря сегодняшней победе ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции (46 очков). Для "Динамо" это уже пятое поражение кряду и 11-е в 13-ти последних матчах. Рижское "Динамо с 26 очками в 32 матчах занимает последнее, 12-е место.