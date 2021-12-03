Медведева собирается на Олимпиаду, но не в качестве фигуристки
Пожалуй, нет необходимости объяснять, кто такая Евгения Медведева. Популярность российской фигуристки давно вышла за пределы ледового катка.
Пожалуй, нет необходимости объяснять, кто такая Евгения Медведева. Популярность российской фигуристки давно вышла за пределы ледового катка.
Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра. После Игр Евгения перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но осенью 2020-го вернулась в группу к российскому тренеру.
Медведева в конце 2019 года выступила на чемпионате России только в короткой программе и с тех пор больше не участвовала в соревнованиях. Хоть фигуристка официально и не объявляла о завершении профессиональной карьеры, всем и так понятно - Евгения больше не планирует выступать на крупных соревнованиях.
В этом году известная фигуристка вместе с Алексеем Ягудиным приняла участие в съёмках спортивной драмы "Последний аксель", а сейчас девушка активно принимает участие в шоу "Ледниковый период", где вместе с тиктокером Даней Милохиным влюбляет в себя телезрителей.
В мае президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что Евгения Медведева не примет участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. С одной стороны, решение абсолютно справедливое, с другой - многие поклонники Медведевой до последнего отказывались верить в то, что фигуристка больше не вернётся на лёд.
На днях стало известно, что Медведева всё-таки отправится в Пекин, правда, немного в другом качестве. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора.
"Я надеюсь, я там окажусь, и не будет никаких трудностей, которые возникли перед Токио-2020. Я должна была поехать и на летние Игры, но не вышло. Мы решили остаться в России, потому что была сложная ситуация, не все были вакцинированы. Но сейчас всё в порядке. Надеюсь, всё получится", - сказала Медведева в интервью МОК.
Такая, казалось бы, безобидная новость разделила болельщиков фигурного катания, и в комментариях разразилась настоящая война. Кто-то считает, что Медведева в качестве комментатора - это "балаган", потому что комментатор - специальная профессия, которой люди учатся. "Зачем из всего фигурного катания делать один общий "Ледниковый период"?" - задаются вопросом болельщики этого вида спорта.
Ни для кого не секрет, что болельщики в фигурном катании в своей категоричности и даже жестокости легко могут посоперничать с футбольными фанатами. Правда, обычно эти "войны" происходят лишь в комментариях под новостями о фигурном катании, а не на трибунах, где всё крайне миленько, много плакатов с сердечками и на лёд после выступлений летят плюшевые медвежата, а не стаканы с пивом.
Как бы то ни было, у Медведевой огромная армия не только хейтеров, но и фанатов, для которых эта новость стала приятной. Пусть и не на льду, но Женя примет участие в Олимпиаде, а её голос будет одновременно и радовать, и раздражать поклонников фигурного катания.