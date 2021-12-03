Медведева собирается на Олимпиаду, но не в качестве фигуристки

Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра. После Игр Евгения перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но осенью 2020-го вернулась в группу к российскому тренеру.

Медведева в конце 2019 года выступила на чемпионате России только в короткой программе и с тех пор больше не участвовала в соревнованиях. Хоть фигуристка официально и не объявляла о завершении профессиональной карьеры, всем и так понятно - Евгения больше не планирует выступать на крупных соревнованиях.

В этом году известная фигуристка вместе с Алексеем Ягудиным приняла участие в съёмках спортивной драмы "Последний аксель", а сейчас девушка активно принимает участие в шоу "Ледниковый период", где вместе с тиктокером Даней Милохиным влюбляет в себя телезрителей.

В мае президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что Евгения Медведева не примет участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. С одной стороны, решение абсолютно справедливое, с другой - многие поклонники Медведевой до последнего отказывались верить в то, что фигуристка больше не вернётся на лёд.

На днях стало известно, что Медведева всё-таки отправится в Пекин, правда, немного в другом качестве. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора.

"Я надеюсь, я там окажусь, и не будет никаких трудностей, которые возникли перед Токио-2020. Я должна была поехать и на летние Игры, но не вышло. Мы решили остаться в России, потому что была сложная ситуация, не все были вакцинированы. Но сейчас всё в порядке. Надеюсь, всё получится", - сказала Медведева в интервью МОК.

Такая, казалось бы, безобидная новость разделила болельщиков фигурного катания, и в комментариях разразилась настоящая война. Кто-то считает, что Медведева в качестве комментатора - это "балаган", потому что комментатор - специальная профессия, которой люди учатся. "Зачем из всего фигурного катания делать один общий "Ледниковый период"?" - задаются вопросом болельщики этого вида спорта.

Некоторых эта новость настолько расстроила, что в комментариях предложили создать петицию, запрещающую Медведевой ехать в Пекин.

Ни для кого не секрет, что болельщики в фигурном катании в своей категоричности и даже жестокости легко могут посоперничать с футбольными фанатами. Правда, обычно эти "войны" происходят лишь в комментариях под новостями о фигурном катании, а не на трибунах, где всё крайне миленько, много плакатов с сердечками и на лёд после выступлений летят плюшевые медвежата, а не стаканы с пивом.