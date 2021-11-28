Эпопея с ледовым холлом "Даугава" еще не закончена: остались долги

В холле по-прежнему можно заметить рабочих. У одной стены площадки стоят леса, у другой - ведра с краской. Список незавершенных до конца работ длинный. Самые большие - дефекты внешней и внутренней отделки, освещения, душевых и акустических панелей.

Однако куда большей проблемой является факт, что один из строителей холла - ARMS Group остался должен ряду субподрядчиков и поставщиков. De facto известно - некоторые из вовлеченных в работы не готовы передать документацию проекта, пока не получат деньги за сделанное.

Другие уже обратились в суд, чтобы взыскать недополученное, привлечены судебные исполнители.

Судя по действиям судебных исполнителей, плата не поступила даже за устройства по замораживанию льда.

Опрошенные De facto субподрядчики и поставщики называют разные суммы. У одних это десятки тысяч евро, у других - несколько сотен тысяч. Плату за поставленное аварийное освещение - более 40 тысяч евро - от ARMS Group не получила и фирма Baltijas elektro sabiedrība.

Претензия была направлена и заказчикам холла - находящемуся в ведении Министерства образования Центру культуры и спорта "Стадион Даугава". Но там отмечают - у них договор с объединением лиц ARMS, и госпредприятие оплату за работу совершило.

Договор с ARMS был заключен осенью 2019 года. Объединение создали ARMS Group и эстонская фирма RTS Infraehitus, без опыта и квалификации которой местному предприятию скорее всего не удалось бы выполнить требования конкурса.

Как письменно на вопросы De facto ответил председатель правления ARMS Group Артур Спрудзанс, "ARMS Group добросовестно продолжает выполнять обязательства в связи с окончанием оставшихся работ. ARMS Group считает невозможным комментировать заключенные с клиентами и партнерами по сотрудничеству договора и аспекты их исполнения".

Во время конкурса ARMS с предложением на 10 миллионов долларов и десятилетней гарантией сделал самое выгодное предложение среди пяти поставщиков. Предложения остальных варьировались от 10 до 14 миллионов евро.

Прошедший перед этим конкурс завершился без результата, так как единственный претендент предложил цену почти вдвое выше, чем назвал заказчик. Новая консервативная партия назвала это историей успеха, заявив в своих рекламных кампаниях: "Мы добились, что ледовый холл стоит вдвое меньше".

То, что у нанятого предприятия с работами идет не очень хорошо, а процессы затягиваются, стало ясно довольно скоро. Однако до последнего надеялись, что строительство холла удастся завершить вовремя, например, в результате привлечения большего числа работников.

Член правления Даугавского стадиона Даниэль Натриньш подтвердил, что в марте, когда постройку уже надо было сдать в эксплуатацию, работников стало только меньше. Это совпало со временем, когда платежи субподрядчикам начали задерживаться. В апреле рабочие были готовы объект покинуть. Однако генеральный подрядчик продолжал кормить обещаниями.

29 апреля член правления Латвийской хоккейной федерации Виестурс Козиолс созвал все стороны на внеочередное собрание, после которого Arms Group часть денег субподрядчикам заплатило, но не все, сообщает De facto.

Строители работали в холле все майские праздники и последующие дни. Представители предприятий рассказали передаче, что их больше двигали вперед патриотизм и любовь к хоккей. Окончательные результаты с генподрядчиком пока что не произвел и Даугавский стадион.

"Все платежи не осуществлены только потому, что мы со своей стороны не подписали окончательный акт сдачи-приемки и соответственно не получили и страховой полис, поэтому у нас еще стоит удержание согласно требованиям договора", - отметил Натриньш.