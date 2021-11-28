В каких микрорайонах Риги количество жителей сократилось больше всего

Количество жителей Московского форштадта уменьшилось на 2297 человек, Пурвциемса - на 2053, Кенгарагса - на 1978.

Население более чем 20 микрорайонов за этот период выросло. Самый большой прирост был в центре города - на 1540 человек.

В целом больше всего рижан проживает в так называемых спальных районах и в центре столицы. В отчете численность населения микрорайонов Риги охарактеризована путем сравнения с населением крупнейших латвийских городов.

Так, самым населенным микрорайоном Риги, согласно данным ЦСУ, является Пурвциемс, который по численности населения был бы четвертым по величине городом Латвии после Даугавпилса, Лиепаи и Елгавы. В число 20 мест с наибольшей численностью населения вошли бы 12 микрорайонов Риги - Пурвциемс, Кенгарагс, Плявниеки, Зиепниеккалнс, Центр, Тейка, Московский форштадт, Агенскалнс, Югла, Ильгюциемс и Вецмилгравис.

В целом за четыре года количество жителей Риги уменьшилось на 3,5% - с 643 368 до 621 120 человек.