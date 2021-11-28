Консультации Центральному рынку: полиция закрыло дело против Лиепниекса

Как сообщает LTV, в январе 2018 года, за полгода до выборов в Сейм, фирма семьи политического консультанта Юргиса Лиепниекса заключила договор с Рижским центральным рынком. Заплатили ему 44 000 евро. De facto напоминает, что Центральный рынок подчиняется Рижской думе, которой тогда руководила партия "Согласие", а Лиепниекс ранее консультировал "Согласие" и даже руководил предвыборной кампанией партии.

Оппозиционный депутат Вилнис Кирсис написал о сделке с Лиепниексом заявление в KNAB. Там информацию оценивали год и передали в Госполицию.

Два года спустя полиция уголовный процесс закрыла, так как следователи пришли к выводу - услуги действительно оказывались.

В решение у закрытии уголовного дела можно прочесть показания вовлеченных сторон: Лиепниекс встречался с тогдашним специалистом по общественным отношениям Центрального рынка Александром Шуниным и на тот момент председателем правления рынка Артисом Друвниексом примерно раз в неделю, можно понять, что на протяжении года. В решении указано, что консультации осуществлялись по улучшению сайта, по тематическим ярмаркам, использованию Facebook и Google. По подсчетам De facto, одна консультация обходилась примерно в 900 евро. Обсуждаемое никто не записывал, конкретные результаты работы также не названы.

Юргис Лиепниекс в разговоре с De facto указал, что точно не помнит события того времени, но консультации действительно оказывались: "Результат этих брейнстормов отражен и в документах... Стратегия [маркетинга Центрального рынка] - это ее конечный продукт".

LTV выяснило, что ни Александр Шунин, ни Артис Друвниекс, уходя с работы, полученные во время консультаций знания или идеи другим работникам рынка не передали.

Инспектор полиции Кристине Муйжниеце, которая решила закрыть дело, рассказала - свидетели видели, что Лиепниекс регулярно посещает руководство рынка. Результат она видела своими глазами: "Открыт новый, модернизированный павильон, которого год назад в мыслях ни у кого не было. В результате консультаций был открыт гастрономический павильон, если я правильно помню, его называют так, туда привлекаются туристы, там очень интересно. Уходя, посмотрите. До этих консультаций ничего не делалось. Определенно был результат консультаций, обсуждений. Не могу конкретно сказать, кто это предложил, кто и когда это сказал, или это было придумано после, или во время конкурса, этого я не могу сказать...".