Вс, 28.11.2021
Никто не понимал, что происходит Евгения Тверьяновича-Боре, адвокат пострадавших в Золитуде о дне трагедии
Евгения Тверьяновича-Боре, адвокат пострадавших в Золитуде о дне трагедии

28 ноября в одном абзаце ⟩ Смерть Градского, новая информация об омикроне и наступившая зима

Метель в Огре ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вот и подходят к концу выходные. Воскресенье принесло нам много снега, не обошлось и без трагедий - мир потерял Александра Градского. Рассказываем об этом и не только.

События дня в одном абзаце

Не стало Александра Градского. Кариньш встретился с председателем Еврокомиссии и генсеком НАТО, а омбудсмен прокомментировал жалобы жителей на ограниченный доступ к банкоматам. Эглитис вышел из правления ассоциации врачей, а дело строительной компании против больницы дошло до Верховного суда. Многодетный отец получил удивительный счет за электричество, в свою очередь в Литве открылся Фестиваль китайских фонарей. Немного о погоде: в Латвии началась метеорологическая зима, все страну завалило снегом, но метели продолжатся и в понедельник. Интересное чтиво от онлайн-журнала Klik: Правду о смерти Кеннеди продолжают скрывать, Красноармейцы прозвали его "Белая смерть", Новый уровень мошенничества: голливудская звезда обещал жениться на эстонке.

Все обсуждают

Главной темой дня остается новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон". Появляется все больше информации о вирусе, например, врач из ЮАР рассказала, как зараженные его переносят. При этом новый штамм затрагивает все больше стран, в том числе и Великобританию, а Израиль закрывает границы. Уже сделаны прогнозы, чем омикрон может грозить всему миру.

Чем себя порадовать? 

Этот тест смогут пройти лишь те, кто рос в 90-е и нулевые, элементы эпохи которых так часто переплетались между собой в постсоветском пространстве!

Фото дня: 

ФОТО: Пресс-фото

В Пакруойской усадьбе (Литва) открылся четвертый по счету Фестиваль китайских фонарей. Огни будут зажигаться каждую неделю с пятницы по воскресенье с полпятого до десяти часов вечера по 16 января включительно.


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