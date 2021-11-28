28 ноября в одном абзаце ⟩ Смерть Градского, новая информация об омикроне и наступившая зима

События дня в одном абзаце

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Главной темой дня остается новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон". Появляется все больше информации о вирусе, например, врач из ЮАР рассказала, как зараженные его переносят. При этом новый штамм затрагивает все больше стран, в том числе и Великобританию, а Израиль закрывает границы. Уже сделаны прогнозы, чем омикрон может грозить всему миру.

Чем себя порадовать?

Этот тест смогут пройти лишь те, кто рос в 90-е и нулевые, элементы эпохи которых так часто переплетались между собой в постсоветском пространстве!