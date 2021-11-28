Кризис мигрантов на границе: Латвия готовится к худшему сценарию

С помощью специального приложения "Где мой вагон", зная бортовые номера состава, видимые на фото с TikTok, можно найти, где технику загружали и куда везли. Прогнозы исследователей печальны - скоро число российских армейских подразделений у Украины может быть больше, чем во время апрельского кризиса.

Вооруженные силы и элитные сухопутные отряды заняли позиции всего в нескольких десятков километров от границы Украины. В том числе и в Крыму. Перемещение российская армия часто осуществляет по ночам, чтобы скрыть следы. Во время окончания весеннего военного цикла Шойгу сообщил, что их следующий вызов - развивать навыки быстро перемещать военные отряды и делать это в тайне.

Сейчас из любого места российский военный отряд можно переместить через всю страну за 1-2 недели. Делать это тайно мешают западные спутники.

Сейчас в российской армии проходит новый призыв. Мобилизуются резервисты. Чтобы подготовить новых военных и отработать маневры в их отрядах, необходимо время. Поэтому февраль прозвучал как потенциальный момент для нападения России на Украину.

Военные теоретики и теоретики гибридных войн указывают, что современная война начинается с ассиметричного нападения, которое отвлекает внимание противника или парализует его возможность сопротивляться. Это может быть удар по спутникам, кибернападение. Но как мы видим сейчас и на нашей границе - для этого можно использовать беженцев, или как говорит глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич - захваченных Лукашенко заложников. Центр стратегической коммуникации НАТО исследовал, как происходила их вербовка еще на их родине.

"Да, абсолютная правда. Гибридная часть уже идет довольно интенсивно и в полную силу, но дальнейшая эскалация зависит от последующих шагов, где нужно еще большее вовлечение и других инструментов. В известной мере это экономические и политические. Нам и, я думаю, именно странам Евросоюза и НАТО нужно быть очень решительными и непреклонными, так как те, кто стоит с восточной стороны от нас, они понимают только строгую позицию.

Как только мы начинаем колебаться и начинаем что-то думать, делать шаги обратно и начинать вести переговоры - я не говорю, что в переговорах есть что-то плохое, но в любом случае, эти признаки слабости будут означать, что мы в принципе эту гибридную войну проиграли.

И в этом плане в рамках Евросоюза нам всем нужно быть абсолютно едиными, так как там не важно, каковы внутренние интересы нашей страны", - заявил командир Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш.

Nekā personīga неофициально известно, что у нашей границы находится неизменное число так называемых ищущих убежища. По наблюдениям, если кто-то из них соглашается на репатриацию, на его место доставляют другого.

Группа держится в составе 20-40 человек. Надзор за ними осуществляет спецбатальон белорусских пограничников, где служили и сыновья Лукашенко. Батальон хорошо оборудован, ему выделено хорошее финансирование и оружие. Наблюдается, что многие приграничные службы проводят инструктаж привезенных иностранцев по поводу того, как себя вести, как говорить с западной погранохраной.