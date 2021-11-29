Почему правительство вдруг решило тестировать всех? Комментирует Павлютс
Принятое на прошлой неделе Кабинетом министров решение ввести обязательные быстрые тесты для всех дважды в неделю у многих вызвало непонимание. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что правительство неправильно поняли и данное решение - это протянутая рука помощи работодателям, которые хотят сделать тестирование дешевле и быстрее, а рабочие места - безопаснее. Однако будут ли тесты на самом деле обязательными или добровольными, по-прежнему неясно, сообщает передача Nekā personīga.