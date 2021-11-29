Пн, 29.11.2021
До сих пор большинство жаловалось на боли в теле и усталость, очень сильную усталость, и мы видим это у более молодого поколения, а не у пожилых людей. Анджелика Кутзе, глава медицинского общества ЮАР
Анджелика Кутзе, глава медицинского общества ЮАР

Почему правительство вдруг решило тестировать всех? Комментирует Павлютс

Даниэль Павлютс ФОТО: Valsts kanceleja

Принятое на прошлой неделе Кабинетом министров решение ввести обязательные быстрые тесты для всех дважды в неделю у многих вызвало непонимание. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что правительство неправильно поняли и данное решение - это протянутая рука помощи работодателям, которые хотят сделать тестирование дешевле и быстрее, а рабочие места - безопаснее. Однако будут ли тесты на самом деле обязательными или добровольными, по-прежнему неясно, сообщает передача Nekā personīga.

Даниэль Павлютс о принятом правительством решении: "Это желание широко использовать рабочие места - и оно наблюдается уже на протяжении многих месяцев, - я думаю, все заметили, что, например, министр экономики и Министерство экономики, организации работодателей фактически на каждом заседании призывали, да и Латвийский союз свободных профсоюзов и другие - многие в различных форматах призывали нас наконец перейти на более обширное антигенное тестирование, обеспечив эти тесты как на рабочих местах, так и в других местах.

Так как спрос со стороны сфер был очень большим и мы в этом случае были сбиты с толку, что нам надо наконец сказать то, что надо сказать, выслушав множество различных обвинений в бездействии,

мы, как говорят, шли к этому решению, правительство пошло навстречу, министр финансов сказал, что обещает, что эти тесты за государственные деньги будут доступны и на рабочих местах".


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