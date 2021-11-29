Почему правительство вдруг решило тестировать всех? Комментирует Павлютс

Даниэль Павлютс о принятом правительством решении: "Это желание широко использовать рабочие места - и оно наблюдается уже на протяжении многих месяцев, - я думаю, все заметили, что, например, министр экономики и Министерство экономики, организации работодателей фактически на каждом заседании призывали, да и Латвийский союз свободных профсоюзов и другие - многие в различных форматах призывали нас наконец перейти на более обширное антигенное тестирование, обеспечив эти тесты как на рабочих местах, так и в других местах.