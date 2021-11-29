Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: проблемы на стыке осени и зимы
На стыке осени и зимы может возникнуть много неурядиц, но астрологи рассказали, как представители каждого знака Зодиака смогут с ними справиться.
На стыке осени и зимы может возникнуть много неурядиц, но астрологи рассказали, как представители каждого знака Зодиака смогут с ними справиться.
На этой неделе, по прогнозу экспертов, всех ждут три опасных дня - 29, 30 ноября и 4 декабря, которые могут повлиять на самочувствие каждого на протяжении всех семи дней. А теперь подробнее...
На этой неделе Овнам, которые часто находятся в дороге или много работают физически, нужно переключиться на поиски духовного начала, побыть дома в свободное время. Тем, кто работает интеллектуально, это тоже поможет, но отдыхать лучше в движении - на прогулках, в бассейне. Очень важный совет для всех Овнов - не нужно зацикливаться на неприятностях. Это может принести много новых проблем. Пусть все плохое останется позади.
Тельцам в это опасное время придется пережить нехватку удачи.
В этот день лучше отдыхать и набираться сил, забыть о склоках, делах, проблемах. Если у Тельцов есть отношения на расстоянии, то на этой неделе они могут быть поставлены под сомнение. В целом в любви будет очень сложно поддерживать гармонию.
Первый день недели принесет Близнецам много проблем, а тень этого дня может упасть на все остальные. Причина - в негативном аспекте Меркурия, их главного покровителя, с Солнцем. В среду ночные светила вновь активизируют сильные качества этих людей, но работа может все равно не пойти. Будет непросто принимать решения, поэтому лучше абстрагироваться от сложных дел. Близнецам стоит относиться к рабочему процессу и делам проще - как к игре.
У Раков могут обостриться негативные привычки из-за затмения Солнца 4 декабря. На этой неделе лучше не думать о плохом и бороться с привычками, которые заставляют жить вчерашним днем. Нужно сфокусироваться на будущем, а также на том, что происходит сейчас. Потворство пессимизму - прямая дорога к неудачам в любви, в делах, а также к плохому настроению, апатии. В общении тоже будет не все так просто. Люди станут более закрытыми и перестанут идти навстречу. Не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика.
У Львов самой важной станет финансовая сфера жизни. Они будут чуточку продуктивнее всех остальных людей, потому что их главные покровители в относительном покое. Исключение составляет лишь понедельник. Также в субботу во время затмения им стоит как можно меньше тратить денег. Лучше провести на выходных один из пяти эффективных ритуалов на богатство. Также астрологи советуют Львам помнить о том, что совершенных людей не существует. Им нужно давать своим близким и второй половинке возможность ошибаться. Также полезно будет научиться прощать.
Девам очень полезно будет подумать об отдыхе. Особенно это касается тех, кто работает не стандартную пятидневку, а по другому графику. На этой неделе усталость будет приходить быстрее, так что отдыхать придется более ответственно.
В сознании Дев появится яркий лучик надежды на то, что в будущем все окажется приятным, позитивным и радостным. Все обиды и негатив уйдут в небытие.
Весам на этой неделе будет очень непросто настроиться на оптимистичную волну. Ни в любви, ни в делах, ни в работе не стоит идти ва-банк, советуют астрологи. Необходимо оставлять место для маневров и избегать лишних рисков, а также осторожнее обращаться с деньгами. На горизонте могут возникнуть новые, доселе невиданные проблемы. Разобраться с ними Весам поможет умение просить помощи. На стыке осени и зимы в 2021 году один в поле не воин.
Скорпионы обладают даром убеждения, но в период с 29 ноября по 4 декабря он их временно покинет. Это значит, что могут появиться проблемы на работе у тех, кто консультирует клиентов или должен продавать что-то в больших объемах. Можно попробовать взять небольшой отпуск либо временно сменить вид деятельности, переключившись на бумажную волокиту. Нечто подобное ждет Скорпионов и в сфере любви. Не стоит пытаться доказать свою правоту или в чем-то переубедить близкого человека.
Стрельцам для стабильности и сохранения позитива стоит адекватно воспринимать критику в свой адрес. В противном случае на этой неделе могут возникнуть серьезные конфликты. Астрологи и эксперты dailyhoro.ru советуют представителям данного знака не бояться просить помощи.
В общении с неприятными личностями важно оставаться беспристрастными. Еще астрологи рекомендуют держать планы в секрете.
Козероги - единственные, кому в начале недели работаться будет более или менее просто. Эти люди благодаря своему трудолюбию смогут воплотить в жизнь мечты и достичь поставленных целей. К Козерогам начнут больше тянуться люди, поэтому закрытость лучше сменить на позитив и желание быть добрее. Все новые идеи лучше разрабатывать с претензией на уникальность. Воровство идей может поставить крест на карьере Козерогов и на их финансовых успехах.
Надеяться на помощь со стороны звезд и планет Водолеям в грядущие семь дней не придется. Энергетика ночных светил будет в упадке, поэтому не стоит рисковать или, наоборот, сидеть без дела. Большие проблемы этим людям может принести пренебрежительное отношение к окружающим. Нужно показывать свое уважение, научиться говорить "спасибо". Не исключено, что в головы Водолеев начнут приходить новые идеи, многие из которых в обозримом будущем можно будет воплотить в реальность.
Рыбам срочно необходимо забыть слово "хочу". Их желания сейчас не играют никакой роли. Важны лишь обязанности. В конце недели у ответственных людей этого знака появятся все шансы вытянуть счастливый билет в любви и делах. Воскресенье - день прозрений и оптимизма. Суббота же, наоборот, будет темным днем, когда можно ждать предательства от окружающих. В эти семь непростых дней астрологи настоятельно рекомендуют Рыбам беречь свои силы.