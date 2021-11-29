Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: проблемы на стыке осени и зимы

Близнецы

Первый день недели принесет Близнецам много проблем, а тень этого дня может упасть на все остальные. Причина - в негативном аспекте Меркурия, их главного покровителя, с Солнцем. В среду ночные светила вновь активизируют сильные качества этих людей, но работа может все равно не пойти. Будет непросто принимать решения, поэтому лучше абстрагироваться от сложных дел. Близнецам стоит относиться к рабочему процессу и делам проще - как к игре.

Рак

У Раков могут обостриться негативные привычки из-за затмения Солнца 4 декабря. На этой неделе лучше не думать о плохом и бороться с привычками, которые заставляют жить вчерашним днем. Нужно сфокусироваться на будущем, а также на том, что происходит сейчас. Потворство пессимизму - прямая дорога к неудачам в любви, в делах, а также к плохому настроению, апатии. В общении тоже будет не все так просто. Люди станут более закрытыми и перестанут идти навстречу. Не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика.

Лев

У Львов самой важной станет финансовая сфера жизни. Они будут чуточку продуктивнее всех остальных людей, потому что их главные покровители в относительном покое. Исключение составляет лишь понедельник. Также в субботу во время затмения им стоит как можно меньше тратить денег. Лучше провести на выходных один из пяти эффективных ритуалов на богатство. Также астрологи советуют Львам помнить о том, что совершенных людей не существует. Им нужно давать своим близким и второй половинке возможность ошибаться. Также полезно будет научиться прощать.

Дева

Девам очень полезно будет подумать об отдыхе. Особенно это касается тех, кто работает не стандартную пятидневку, а по другому графику. На этой неделе усталость будет приходить быстрее, так что отдыхать придется более ответственно.

Можно менять обстановку, посещать незнакомые места. Главное - чтобы рядом были близкие люди. Тогда стакан всегда будет наполовину полон.

В сознании Дев появится яркий лучик надежды на то, что в будущем все окажется приятным, позитивным и радостным. Все обиды и негатив уйдут в небытие.

Весы

Весам на этой неделе будет очень непросто настроиться на оптимистичную волну. Ни в любви, ни в делах, ни в работе не стоит идти ва-банк, советуют астрологи. Необходимо оставлять место для маневров и избегать лишних рисков, а также осторожнее обращаться с деньгами. На горизонте могут возникнуть новые, доселе невиданные проблемы. Разобраться с ними Весам поможет умение просить помощи. На стыке осени и зимы в 2021 году один в поле не воин.

Скорпион