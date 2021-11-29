Выявлено 315 новых случаев Covid-19. Умерли девять человек

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Шесть умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Три человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 189 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 126 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился до 632 случаев.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 3872 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 252 728 человек.

На прошлой неделе темпы вакцинации от Covid-19 увеличились

На прошлой неделе темпы вакцинации от Covid-19 увеличились на 26%, но продолжало сокращаться количество полученных первых доз вакцин, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На прошлой неделе от Covid-19 был привит 64 051 человек, в том числе 10 235 получили первую дозу вакцины, 29 034 - вторую, а 19 105 - дополнительную. Неделей ранее были привиты 51 032 человека, из них 12 272 получили первую дозу, 21 060 завершили вакцинацию, а 10 623 получили бустерную дозу.

На прошлой неделе ежедневно в среднем прививался 9151 человек, тогда как неделей ранее - в среднем 7291 человек.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили 1 003 016 человек, а завершили процесс вакцинации 1 179 473 человека (в их число входят и те, кто привит вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз). 63 923 человека, или 5,42% населения страны, привились бустерной вакциной.

По данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в июле 2021 года составляла 1 882 200 человек. Таким образом, в настоящее время привито 67,49% населения, а завершили процесс вакцинации 62,66% населения.

Статистика Covid-19 в Литве: 584 новых случая, 23 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 584 новых случая заражения коронавирусом, скончались 23 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1385 пациентов с Covid-19, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено более 3,4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился в Литве до 869 случаев. Этот показатель сокращается четвертую неделю. Доля положительных ответов среди тестов составила 10%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 468 тыс. человек, скончались 6,7 тыс.

В Эстонии выявлено 311 новых случаев коронавируса, скончались семь человек

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 311 новых случаев коронавируса, скончались семь человек.

По состоянию на утро понедельника госпитализированы 306 пациентов с коронавирусом. 254 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 186 пациентов (73,2 процента) не вакцинированы, а у 68 пациентов (26,8 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 3999 тестов, позитивный результат дали 311 тестов. 206 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 105 завершен курс вакцинации.