Пн, 29.11.2021
Я точно не согласна, что Латвия что-то ввела с опозданием. Даце Завадска, глава Совета по иммунизации
Даце Завадска, глава Совета по иммунизации
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Кариньш получил бустерную дозу вакцины от Covid-19

ФОТО: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже привился третьей, бустерной дозой вакцины от Covid-19, подтвердил агентству LETA пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.

Представитель премьера сообщил, что Кариньш призывает привиться всех, у кого настало время получить дополнительную вакцину.

Как сообщалось, до субботы, 27 ноября, бустерные вакцины в Латвии получили около 60 700 человек, или 3,2% населения страны.

Как сообщала передача Nekā personīga телеканала TV3, несмотря на то, что в Латвии более 100 000 пожилых людей не получили ни одной дозы вакцины, в ближайшие месяцы необходимо добиться того, чтобы несколько сотен тысяч человек пошли за бустерной дозой. Чтобы этому способствовать, в правительстве обсуждается идея установить срок годности ковид-сертификатов.


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