Кариньш получил бустерную дозу вакцины от Covid-19
Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже привился третьей, бустерной дозой вакцины от Covid-19, подтвердил агентству LETA пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже привился третьей, бустерной дозой вакцины от Covid-19, подтвердил агентству LETA пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.
Представитель премьера сообщил, что Кариньш призывает привиться всех, у кого настало время получить дополнительную вакцину.
Как сообщалось, до субботы, 27 ноября, бустерные вакцины в Латвии получили около 60 700 человек, или 3,2% населения страны.
Как сообщала передача Nekā personīga телеканала TV3, несмотря на то, что в Латвии более 100 000 пожилых людей не получили ни одной дозы вакцины, в ближайшие месяцы необходимо добиться того, чтобы несколько сотен тысяч человек пошли за бустерной дозой. Чтобы этому способствовать, в правительстве обсуждается идея установить срок годности ковид-сертификатов.