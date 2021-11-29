Кариньш получил бустерную дозу вакцины от Covid-19

Как сообщалось, до субботы, 27 ноября, бустерные вакцины в Латвии получили около 60 700 человек, или 3,2% населения страны.

Как сообщала передача Nekā personīga телеканала TV3, несмотря на то, что в Латвии более 100 000 пожилых людей не получили ни одной дозы вакцины, в ближайшие месяцы необходимо добиться того, чтобы несколько сотен тысяч человек пошли за бустерной дозой. Чтобы этому способствовать, в правительстве обсуждается идея установить срок годности ковид-сертификатов.