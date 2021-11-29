Полгода истекло. Кариньш получил бустерную дозу вакцины от Covid-19
Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже привился третьей, бустерной дозой вакцины от Covid-19, подтвердил агентству LETA пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже привился третьей, бустерной дозой вакцины от Covid-19, подтвердил агентству LETA пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.
Представитель премьера сообщил, что Кариньш призывает привиться всех, у кого настало время получить дополнительную вакцину.
Как ранее сообщал RUS TVNET, первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса премьер-министр получил 11 февраля, а вторую - 30 апреля. Таким образом, 1 ноября у Кариньша прошло ровно полгода с завершения курса вакцинации и, согласно рекомендациям, пришло время для получения дополнительной дозы.
На данный момент получить бустерную прививку от Covid-19 могут все ранее вакцинированные жители Латвии в возрасте 50 лет или старше, а также все, кому уже исполнилось 18, если у них имеются хронические заболевания.
Запись на дополнительную вакцину становится доступной лишь по истечении шести месяцев после первичной полной вакцинации.
13 декабря Кришьянису Кариньшу исполнится 57 лет.
На 27 ноября бустерные вакцины в Латвии получили около 60 700 человек, или 3,2% населения страны.
Как сообщала передача Nekā personīga телеканала TV3, несмотря на то, что в Латвии более 100 000 пожилых людей не получили ни одной дозы вакцины, в ближайшие месяцы необходимо добиться того, чтобы несколько сотен тысяч человек пошли за бустерной дозой. Чтобы этому способствовать, в правительстве обсуждается идея установить срок годности ковид-сертификатов.