Полгода истекло. Кариньш получил бустерную дозу вакцины от Covid-19

Представитель премьера сообщил, что Кариньш призывает привиться всех, у кого настало время получить дополнительную вакцину.

Как ранее сообщал RUS TVNET, первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса премьер-министр получил 11 февраля, а вторую - 30 апреля. Таким образом, 1 ноября у Кариньша прошло ровно полгода с завершения курса вакцинации и, согласно рекомендациям, пришло время для получения дополнительной дозы.

На данный момент получить бустерную прививку от Covid-19 могут все ранее вакцинированные жители Латвии в возрасте 50 лет или старше, а также все, кому уже исполнилось 18, если у них имеются хронические заболевания.

Запись на дополнительную вакцину становится доступной лишь по истечении шести месяцев после первичной полной вакцинации.

13 декабря Кришьянису Кариньшу исполнится 57 лет.

На 27 ноября бустерные вакцины в Латвии получили около 60 700 человек, или 3,2% населения страны.