Пн, 29.11.2021
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Тимма поделился редким фото с Седоковой и ее детьми

Янис Тимма и Анна Седокова ФОТО: Кадр из видео

Латвийский баскетболист, форвард команды "УНИК" Янис Тимма поделился в соцсетях редким снимком с супругой Анной Седоковой и ее тремя детьми.

На фотографии они с Анной позируют вместе с тремя детьми певицы от предыдущих браков - Моникой, Алиной и Гектором. На снимке нет сына Яниса - Кристиана. 

В публикации Тимма написал на английском языке: "У нас до сих пор нет фото, на котором мы были бы все вместе. Даже здесь. Но это близко к этому. Каждый раз не хватает кого-то, кто находится на другом конце света. Но я хочу признаться тебе, Анна Седокова, что ты одна из лучших. Твоя страсть и желание показать и дать детям лучшее в жизни невероятны. Всегда оставайся такой, потому что я уверен, что многое еще впереди".

Ранее Анна Седокова стала участницей YouTube-проекта "вМесте". Во время интервью знаменитость рассказала о травматичном детстве.


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