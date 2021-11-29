Тимма поделился редким фото с Седоковой и ее детьми

В публикации Тимма написал на английском языке: "У нас до сих пор нет фото, на котором мы были бы все вместе. Даже здесь. Но это близко к этому. Каждый раз не хватает кого-то, кто находится на другом конце света. Но я хочу признаться тебе, Анна Седокова, что ты одна из лучших. Твоя страсть и желание показать и дать детям лучшее в жизни невероятны. Всегда оставайся такой, потому что я уверен, что многое еще впереди".