Пн, 29.11.2021
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Prāta Vētra прокомментировали заражение живущих в Англии латвийцев

ФОТО: Valters Pelns

После концертов группы Prāta Vētra проживающие в Англии латвийцы сообщили в соцсетях, что заразились Covid-19. Музыканты прокомментировали произошедшее. 

В Instagram-аккаунте группы появилось сообщение:

"Узнав, что на нашем лондонском концерте 18 ноября несколько зрителей заразились Covid-19, мы, конечно же, очень сочувствуем и желаем как можно более легкого течения болезни и скорейшего выздоровления.

Концерт прошел с соблюдением всех правил безопасности, принятых в Великобритании. На мероприятие можно было попасть только с сертификатом Covid-19 или тестом на Covid-19. Мы и наша техническая команда были вакцинированы и здоровы.

Всем здоровья и хорошего настроения!". 

Ранее многие проживающие в Англии латвийцы сообщили в Twitter, что после концерта группы Prāta Vētra в Манчестере, Бирмингеме и Лондоне заболели коронавирусом.


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