Prāta Vētra прокомментировали заражение живущих в Англии латвийцев
После концертов группы Prāta Vētra проживающие в Англии латвийцы сообщили в соцсетях, что заразились Covid-19. Музыканты прокомментировали произошедшее.
После концертов группы Prāta Vētra проживающие в Англии латвийцы сообщили в соцсетях, что заразились Covid-19. Музыканты прокомментировали произошедшее.
В Instagram-аккаунте группы появилось сообщение:
"Узнав, что на нашем лондонском концерте 18 ноября несколько зрителей заразились Covid-19, мы, конечно же, очень сочувствуем и желаем как можно более легкого течения болезни и скорейшего выздоровления.
Всем здоровья и хорошего настроения!".
Ранее многие проживающие в Англии латвийцы сообщили в Twitter, что после концерта группы Prāta Vētra в Манчестере, Бирмингеме и Лондоне заболели коронавирусом.