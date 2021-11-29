Akropolis Group получила разрешение на слияние с торговым центром Alfa в Риге

Akropolis Group через биржу Nasdaq Vilnius объявила, что в ближайшее время в соответствии с процедурой и условиями, указанными в подписанном договоре, произойдет передача прав собственности на акции латвийской компании SIA Delta Property, которой принадлежит торговый центр Alfa в Риге.

"Совет по конкуренции Латвийской Республики рассмотрел вопрос о планируемой сделки по приобретению 100 % акций, принадлежащих SIA Delta Property, и единоличного контроля над этой компанией и констатировал, что запланированное слияние не приведет к созданию или укреплению доминирующего положения или существенно не ограничит конкуренцию на соответствующих рынках. Получив безусловное разрешение на слияние, мы намерены завершить сделку в ближайшем будущем", - сказал Манфредас Даргужис (Manfredas Dargužis), исполнительный директор Akropolis Group.

По договоренности сторон сумма сделки по приобретению торгового центра Alfa не разглашается.

В августе литовская компания, управляющая торговым центром Akropole в Риге, подписала договор с AMD Holding о приобретении 100 % акций латвийской компании Delta Property. Компания владеет земельным участком площадью 9,7 га, находящимся на улице Бривибас, 372 в Риге (Латвия), а также зданием торгового центра Alfa площадью 154 000 кв. м.

Общая площадь торгового центра составляет 154 000 кв. м или 94 000 кв. м без парковки, а общая арендная площадь (ОАП) - 71 000 кв. м. Автомобильная парковка торгового центра вмещает 1 750 транспортных средств, а в самом центре располагаются 210 различных магазинов.

В торговом центре Alfa представлены магазины популярных местных и международных брендов, таких как Zara, Reserved, H&M, Euronics, Sportland, Kidzone, Cenuklubs.lv, Cinamon, Lido и McDonald’s, а также другие магазины и услуги. Продуктовым супермаркетом в торговом центре управляет компания Rimi.

Alfa станет первым торговым центром, управляемым Akropolis Group, который компания изначально не создавала сама.

Кроме того, после завершения сделки Рига станет первым городом, в котором Akropolis Group управляет двумя торговыми центрами.