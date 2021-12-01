Поцелуй Левандовски, день рождения Кержакова и Карпин в Дубае. Как прошла неделя звёзд спорта?
На этот раз в Instagram звёзд спорта гораздо меньше фотографий в купальниках под палящим солнцем. Но от этого не стало менее интересно!
На этот раз в Instagram звёзд спорта гораздо меньше фотографий в купальниках под палящим солнцем. Но от этого не стало менее интересно!
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А российская гимнастка Ангелина Мельникова рекламировала сладости
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