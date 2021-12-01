Ср, 1.12.2021
Мы рады получить полную поддержку и понимание со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы ответить на эту гибридную атаку Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Поцелуй Левандовски, день рождения Кержакова и Карпин в Дубае. Как прошла неделя звёзд спорта?

На этот раз в Instagram звёзд спорта гораздо меньше фотографий в купальниках под палящим солнцем. Но от этого не стало менее интересно!
 

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