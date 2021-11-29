ФОТО: Publicitātes foto

Распространенность Covid-19 в Латвии и в мире до сих пор очень высока. В связи с тем, что страны стараются обеспечить баланс между эпидемиологической безопасностью и относительно нормальной ежедневной жизнью, растет важность тестирования на Covid-19. Тесты на Covid-19 необходимы как людям с подозрением на инфекцию и путешественникам, так и той части общества, у которой нет сертификата вакцинации или перенесенного Covid-19.

Отвечая на постоянно растущий спрос на тесты Covid-19, «Veselības centrs 4» увеличил мощность своей лаборатории, открыв в Риге новые, удобные для жителей пункты тестирования и обеспечив пользующиеся наибольшим спросом и самые надежные виды тестов на Covid-19. Благодаря новым пунктам тестирования результаты анализов можно получить быстрее, что особенно важно в это напряженное время.

В каких случаях необходимо делать лабораторное тестирование на Covid-19?

«Veselības centrs 4» обеспечивает проведение всех самых популярных анализов на Covid-19. Особенно важны тесты на Covid-19, чтобы определить, инфицированы ли вы сейчас. Эти тесты являются надежным удостоверением, позволяющим человеку получить необходимые услуги, выполнять рабочие обязанности и путешествовать.

ПЦР (PCR)-тест – в т. ч. тест РНК для определения вируса SARS-CoV-2

Этот тест определяет, был ли у вас сейчас контакт с инфекцией Covid-19, и он требуется:

в случае подозрений на инфекцию Covid-19;

чтобы завершить домашний карантин контактного лица;

для рабочих нужд (тщательно следите за сроком действия сертификата и изменениями правил);

путешествуя за границу/возвращаясь домой, особенно если у вас нет сертификата вакцинации или перенесенного заболевания – тест сдается не ранее чем за 72 часа до начала путешествия (требования разных стран могут отличаться);

для получения различных социальных и стационарных медицинских услуг (например, лицо помещается в учреждение социального ухода или в стационар медицинского учреждения и т. д.);

для лиц, не имеющих сертификата вакцинации или перенесенного Covid-19, для получения услуг и посещения мероприятий в «желтом» режиме эпидемиологической безопасности.

Характеристика ПЦР (PCR) теста:

очень высокая точность;

результат теста известен в течение 24 ч;

тестируемый материал берется из носоглотки/горла.

Цена: 38 EUR

Сертификат с QR-кодом генерируется только в случае платных анализов!

Тест на антиген Covid-19 (в т. ч. «быстрый тест») для определения вируса SARS-CoV-2

Этот тест определяет, был ли у вас сейчас контакт с инфекцией Covid-19, и он требуется:

путешествуя за границу/возвращаясь домой, особенно если у вас нет сертификата вакцинации или перенесенного заболевания – тест сдается не ранее чем за 48 часа до начала путешествия (требования разных стран могут отличаться);

для рабочих нужд – тщательно следите за сроком действия сертификата и изменениями правил;

для лиц, не имеющих сертификата вакцинации или перенесенного Covid-19, для получения услуг и посещения мероприятий в «желтом» режиме эпидемиологической безопасности.

Цена: 19 EUR

Особенности теста на антиген Covid-19:

быстрый результат (15 мин.);

более низкая точность, чем у теста РТ-ПЦР;

тестируемый материал берется из носоглотки/горла.

Сертификат с QR-кодом генерируется только в случае платных анализов!

Возможности оплачиваемого государством тестирования на Covid-19

Хотя для путешествий и посещения различных мероприятий тест, возможно, придется оплачивать из собственных средств, есть и оплаченные государством возможности тестирования. И оплаченные государством тесты можно сделать в наиболее удобном для вас пункте тестирования.

Из средств государственного бюджета оплачивается тест РТ-ПЦР или тест на антиген:

с направлением врача, врачебной практики или медицинского учреждения или без направления в соответствии с клиническими показаниями (кашель, насморк, нарушения обоняния, лихорадка, головная боль, выраженная утомляемость);

в случае эпидемиологических показаний (пациент является контактным лицом);

в целях рутинного скрининга;

лицам, работающим в ряде отраслей, которые начали, но еще не завершили курс вакцинации. Перед тестированием лицам необходимо предъявить совместимый сертификат вакцинации о получении первой вакцины и документ, подтверждающий занятость в определенной отрасли (рабочие удостоверения, справки от работодателя и др.). Лицам, которые не могут предъявить соответствующих документов, тест необходимо оплачивать самостоятельно.

Более подробная информация: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes

Жители Риги, у которых нет доступа к интернет-банку или принтера, чтобы распечатать сертификат Covid-19, по предварительной записи могут распечатать в центрах жителей окрестностей города Риги.

Как быстро и удобно сделать тест Covid-19?

Новые пункты тестирования на Covid-19 «Veselības centrs 4» находятся в центре Риги, в удобных местах на территории «Диагностический центр» на улице Гребенщикова, 1, и на территории «Veselības centrs 4» на улице К. Барона, 119. Тесты можно сделать в удобное для клиентов время – по рабочим дням с 8:00 до 20:00. Посетителям пунктов тестирования доступна бесплатная парковка.

Чтобы тестирование на Covid-19 проводилось максимально быстро и удобно, тесты можно сделать по предварительной записи:

в электронной форме, написав по адресу: tests@vc4.lv;

позвонив по телефону 67298500.