"Стараюсь не думать о Пекине". Панарин - о предстоящей Олимпиаде

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал о встрече с тренерским штабом сборной России. По словам нападающего, в октябре он общался с главным тренером команды Алексеем Жамновым, его помощником Сергеем Гончаром и менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ильёй Ковальчуком.

"Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов", - рассказал игрок.

Панарин добавил, что тренеры назвали недопустимой ситуацию, при которой хоккеисты будут думать об индивидуальной статистике - голах и голевых передачах.

"Победа на Олимпиаде - мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. А выступаю я за страну, поэтому и ответственность совершенно другая. Главное - без травм", - цитирует Панарина "Р-Спорт".