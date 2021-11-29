"Стараюсь не думать о Пекине". Панарин - о предстоящей Олимпиаде
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил "Р-Спорт", что планирует выступить на Олимпийских играх в Пекине.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил "Р-Спорт", что планирует выступить на Олимпийских играх в Пекине.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал о встрече с тренерским штабом сборной России. По словам нападающего, в октябре он общался с главным тренером команды Алексеем Жамновым, его помощником Сергеем Гончаром и менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ильёй Ковальчуком.
"Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов", - рассказал игрок.
Панарин добавил, что тренеры назвали недопустимой ситуацию, при которой хоккеисты будут думать об индивидуальной статистике - голах и голевых передачах.
"Победа на Олимпиаде - мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. А выступаю я за страну, поэтому и ответственность совершенно другая. Главное - без травм", - цитирует Панарина "Р-Спорт".
На групповом этапе олимпийского турнира россияне встретятся с командами Чехии, Швейцарии и Дании. Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.