Торговые центры из-за ограничений теряют 6 млн евро ежемесячно
Торговые центры несут убытки в 6 млн евро ежемесячно из-за ограничений в связи с Covid-19, сообщили представители Aльянса развития недвижимого имущества.
Торговые центры несут убытки в 6 млн евро ежемесячно из-за ограничений в связи с Covid-19, сообщили представители Aльянса развития недвижимого имущества.
С 15 ноября торговые точки площадью более 1500 квадратных метров доступны только покупателям с сертификатами о вакцинации, по выходным в торговых центрах открыты только магазины товаров первой необходимости, а вне торговых центров могут работать все магазины.
Представители организации подчеркивают, что разделение точек продаж по площади нарушает конкуренцию среди торговцев и приносит существенные убытки, поэтому отрасль призывает правительство немедленно утвердить программу поддержки торговых центров.
Чтобы не создавать еще более серьезных финансовых трудностей для предпринимателей, отрасль призывает правительство изучить ситуацию с торговыми центрами и принять решение о программе поддержки, предусматривающей компенсацию за квадратный метр в течение текущего периода ограничений. Это позволит компенсировать причиненные и ожидаемые убытки, а также вселит надежду на то, что торговые центры смогут пережить тяжелые времена пандемии, заявил председатель правления альянса Мартиньш Ванагс.
При этом в выходные и праздничные дни в торговых центрах разрешено работать только магазинам товаров первой необходимости, в то время как за пределами торговых центров таких ограничений нет. По мнению организации, такие правила вызывают скопление людей в небольших магазинах с более слабой вентиляцией, чем в крупных торговых центрах, повышая риск эпидемиологической опасности и значительно искажая конкуренцию для тех торговых предприятий, чьи магазины расположены в торговых центрах.