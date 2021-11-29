Торговые центры из-за ограничений теряют 6 млн евро ежемесячно

С 15 ноября торговые точки площадью более 1500 квадратных метров доступны только покупателям с сертификатами о вакцинации, по выходным в торговых центрах открыты только магазины товаров первой необходимости, а вне торговых центров могут работать все магазины.

Представители организации подчеркивают, что разделение точек продаж по площади нарушает конкуренцию среди торговцев и приносит существенные убытки, поэтому отрасль призывает правительство немедленно утвердить программу поддержки торговых центров.

Чтобы не создавать еще более серьезных финансовых трудностей для предпринимателей, отрасль призывает правительство изучить ситуацию с торговыми центрами и принять решение о программе поддержки, предусматривающей компенсацию за квадратный метр в течение текущего периода ограничений. Это позволит компенсировать причиненные и ожидаемые убытки, а также вселит надежду на то, что торговые центры смогут пережить тяжелые времена пандемии, заявил председатель правления альянса Мартиньш Ванагс.