Экспресс-тесты на Covid-19 на рабочих местах могут стать добровольными

По словам Сабаева, согласно имеющейся у премьер-министра информации, закупку, в рамках которой Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) недавно решил заключить первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген к вызывающему заболевание Covid-19 вирусу SARS-CoV-2 с компанией Ekspress laboratorija, начали проверять правоохранительные органы. Представители премьер-министра подчеркивают, что все закупки, произведенные в период распространения Covid-19, отслеживаются и контролируются соответствующими органами.

По мнению премьер-министра, более широкое внедрение самотестирования на антиген Covid-19 является одной из мер безопасности, повышающих шансы Латвии на раннее обнаружение вспышек, что особенно важно сейчас, учитывая как недавнюю вспышку, так и зимний период.

Ранее прозвучало, что Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) заключил первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген к вызывающему заболевание Covid-19 вирусу SARS-CoV-2 с компанией Ekspress laboratorija на общую сумму три млн евро.

Согласно информации Firmas.lv, компания по торговле медицинскими товарами Ekspress laboratorija принадлежит Тому Бинде, Елене Путвике и гражданину России Сергею Лебедеву. Компания была зарегистрирована только весной этого года, поэтому данных о ее финансовых показателях пока нет.

У компании имеется сайт antigentest.lv, на котором можно купить "быстрые и надежные тесты на антиген Covid-19 для предприятий, спортивных клубов, учреждений культуры, гостиниц, государственных учреждений, самоуправлений, медицинских учреждений, частных лиц", а также другие медицинские изделия, в том числе маски, халаты, перчатки, термометры. Ассортимент тестов на антиген Covid-19, предлагаемых в интернет-магазине компании, довольно широк, а самый дешевый из них стоит 2,15 евро.

9 ноября VALIC объявил опрос цен на поставку комплектов для самотестирования в соответствии с техническим заданием, подготовленным Минздравом. Всего было получено 30 предложений.

После оценки поданных заявок было принято решение заключить общее соглашение с пятью претендентами: Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A. Medical.

Цены, предлагаемые этими участниками тендера на поставку четырех миллионов тестов, составляют 0,75-1,25 евро за тест при условии доставки указанного объема тестов в течение 5-20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Планируемый срок поставки первой партии четырех миллионов тестов - пять рабочих дней, и победителем данной закупки стала Ekspress laboratorija. Общая сумма контракта составляет 3 млн евро без налога на добавленную стоимость.

Если будет принято решение об увеличении числа необходимых тестов, для поставки следующих партий будет выбран новый победитель среди упомянутых пяти претендентов.