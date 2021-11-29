Экспресс-тесты на Covid-19 на рабочих местах могут стать добровольными

По словам Сабаева, согласно имеющейся у премьер-министра информации, закупку, в рамках которой Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) недавно решил заключить первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген к вызывающему заболевание Covid-19 вирусу SARS-CoV-2 с компанией Ekspress laboratorija, начали проверять правоохранительные органы. Представители премьер-министра подчеркивают, что все закупки, произведенные в период распространения Covid-19, отслеживаются и контролируются соответствующими органами.
По мнению премьер-министра, более широкое внедрение самотестирования на антиген Covid-19 является одной из мер безопасности, повышающих шансы Латвии на раннее обнаружение вспышек, что особенно важно сейчас, учитывая как недавнюю вспышку, так и зимний период.
Ранее прозвучало, что Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) заключил первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген к вызывающему заболевание Covid-19 вирусу SARS-CoV-2 с компанией Ekspress laboratorija на общую сумму три млн евро.
Согласно информации Firmas.lv, компания по торговле медицинскими товарами Ekspress laboratorija принадлежит Тому Бинде, Елене Путвике и гражданину России Сергею Лебедеву. Компания была зарегистрирована только весной этого года, поэтому данных о ее финансовых показателях пока нет.
У компании имеется сайт antigentest.lv, на котором можно купить "быстрые и надежные тесты на антиген Covid-19 для предприятий, спортивных клубов, учреждений культуры, гостиниц, государственных учреждений, самоуправлений, медицинских учреждений, частных лиц", а также другие медицинские изделия, в том числе маски, халаты, перчатки, термометры. Ассортимент тестов на антиген Covid-19, предлагаемых в интернет-магазине компании, довольно широк, а самый дешевый из них стоит 2,15 евро.
9 ноября VALIC объявил опрос цен на поставку комплектов для самотестирования в соответствии с техническим заданием, подготовленным Минздравом. Всего было получено 30 предложений.
После оценки поданных заявок было принято решение заключить общее соглашение с пятью претендентами: Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A. Medical.
Цены, предлагаемые этими участниками тендера на поставку четырех миллионов тестов, составляют 0,75-1,25 евро за тест при условии доставки указанного объема тестов в течение 5-20 рабочих дней с момента заключения контракта.
Планируемый срок поставки первой партии четырех миллионов тестов - пять рабочих дней, и победителем данной закупки стала Ekspress laboratorija. Общая сумма контракта составляет 3 млн евро без налога на добавленную стоимость.
Если будет принято решение об увеличении числа необходимых тестов, для поставки следующих партий будет выбран новый победитель среди упомянутых пяти претендентов.
Ранее сообщалось, что с 6 декабря проходить самотестирование на Covid-19 должны будут дважды в неделю все, кто работает в очном режиме, в контакте с другими работниками, получателями услуг или посетителями. Это предусматривают принятые во вторник, 23 ноября, поправки правительства к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации.