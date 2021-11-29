Полиция задержала более 400 болельщиков ЦСКА после матча с "Зенитом"
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Зенитом" завершился массовыми задержаниями болельщиков московской команды из-за использования пиротехники.
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Зенитом" завершился массовыми задержаниями болельщиков московской команды из-за использования пиротехники.
По данным Sports.ru, правоохранители пытались сразу вычислить организаторов фаер-шоу, однако на стадионе были проблемы с камерами наблюдения.
Болельщиков армейского клуба не выпускали с фанатского сектора стадиона "ВЭБ Арена" более трёх часов. "Чемпионат" пишет, что сначала полиция задерживала всех без разбора - в том числе девушек. Позже представительниц женского пола стали отпускать, а мужчин - увозить в отделы в автозаках.
По некоторым данным, сотрудники полиции задержали 408 болельщиков, а пресс-центр МВД сообщил о составлении 51 протокола на болельщиков об административных правонарушениях.
Руководство ЦСКА осудило зачинщиков фаер-шоу и пообещало юридическую помощь тем, кто не причастен к произошедшему. При этом руководство РПЛ выразило возмущение действиями полиции, отметив, что принятые меры поставили под угрозу здоровье людей, которых несколько часов держали на трибунах.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе "Зенита" отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой.