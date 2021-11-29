Видео ⟩ В эфире Первого канала поблагодарили людей, находящихся в розыске

На сцене находилась команда КВН "Сборная Белорусского государственного университета (БГУ)". По завершении их номера ведущий Александр Масляков зачитал в эфире Первого канала благодарность Сергею Каршкову, Дмитрию Казорину и Роману Семиохину.

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