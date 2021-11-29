Пн, 29.11.2021
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Видео ⟩ В эфире Первого канала поблагодарили людей, находящихся в розыске

ФОТО: Кадр из видео

В юбилейном выпуске к 60-летию КВН одна из команд устами Александра Маслякова поблагодарила троих граждан, находящихся в федеральном розыске.

На сцене находилась команда КВН "Сборная Белорусского государственного университета (БГУ)". По завершении их номера ведущий Александр Масляков зачитал в эфире Первого канала благодарность Сергею Каршкову, Дмитрию Казорину и Роману Семиохину.

Именно эти люди являются создателями онлайн-казино 1Xbet, которые заработали на азартных россиянах миллиард долларов и уехали из страны. Сейчас мужчины находятся в федеральном розыске. Они обвиняются по статьям о незаконной организации азартных игр и отмывании денег. 

Предполагается, что разыскиваемые сейчас находятся на Кипре.

Видео: Юбилейный выпуск КВН


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