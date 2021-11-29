Фото ⟩ Идеи и тренды новогодних украшений: скандинавские мифы и природа

Вторым шагом необходимо провести ревизию ваших текущих новогодних украшений, чтобы придумать образ для пространства, стола и новогодней елки. Порой может быть достаточно обновить скатерть или положить на стол новую гирлянду. А может быть стоит обновить украшения на елку, чтобы они сочетались уже с имеющимися, но создавали яркий акцент. Подбирая обновки под уже имеющиеся украшения, вы сможете создать гармоничный и уютный образ в новогодние праздники. Цвет, материал, узор и другое, может служить объединяющим элементом.

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Третий шаг, по словам дизайнера - просмотр идей и новогодних трендов. В этом году среди украшений доминируют два стиля: современный и традиционный. Вы сможете выбрать подходящий, в зависимости от того, что у вас уже есть из украшений и какой стиль вашего дома.

"Комбинация зелёного и красного превалируют в обоих вариантах. Светлые и яркие тона больше подходят под современный интерьер, зелень лайма и свежей травы, в сочетании с рябиновым, бежевым и светло-коричневым, как фон для ярких акцентов. Рекомендуется попробовать эти цвета вместе со светлым деревом, пробкой и современными графическими узорами. Темные, приглушенные цвета подходят под традиционный интерьер. Эти цвета хорошо будут смотреться с необработанным деревом, льном, джутом или шерстью", - говорит Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер отмечает, что, обустраивая дом в холодный период, не стоит забывать о дополнительном освещении, что поможет создать уютную атмосферу. Это подойдет для любого интерьера. "Одна из самых чудесных скандинавских традиция - украшать окна огоньками, чтобы осветить путь прохожих. Каждый из нас может взять эту традицию, и с помощью звезд или гирлянд украсить свои окна, создавая атмосферу праздника, как внутри, так и снаружи", - говорит дизайнер.

ФОТО: Пресс-фото

Новогодние игрушки для елки, что выбрать?

В дополнение к традиционным шарам, в эти новогодние праздники елку можно украсить натуральными материалами - солома, дерево или бумага. Украшая елку, дизайнер советует сочетать игрушки разных форм и размеров.

"Для современного интерьера, в этом году я советую выбирать новогодние шары серебряного и ярко-зеленого цвета, разных размеров, с элегантными зелеными подвесками, а в качестве акцента можно выбрать прозрачные игрушки в форме сосулек. Это создаст гармонию классической формы, как символа новогодних праздников и красивого акцента, радующего глаз. Для традиционного украшения, могу посоветовать выбрать тот же принцип, но вместо сосулек, использовать игрушки из бумаги или соломы", - говорит Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

Для тех, кто хочет подготовиться к новогодним праздникам более устойчивым образом, могут выбрать альтернативные варианты новогодних елок, и даже украшения из натуральных или переработанных материалов. Новогоднюю елку можно сделать из дерева, бумаги, высушенных растений, а для небольших квартир можно создать плоскую новогоднюю ёлку из металла, которая прослужит долгие годы.