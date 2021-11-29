Видео ⟩ Как в Латвию доставили одного из самых разыскиваемых преступников Европы

К мужчине применена мера пресечения - заключение под стражу, и он размещен в Рижской Центральной тюрьме, сообщили в Госполиции.

8 ноября 2021 года в испанском регионе Мурсия был задержан Гатис Звингулис, которого Латвия объявила в международный розыск по подозрению в преступлении по части третьей статьи 125 Уголовного закона Латвии - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

А именно в 2017 году в Злинской волости Вентспилсского края Звингулис, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с выпускниками 9-го класса и их близкими с ножом напал на кого-то из взрослых, которые пытались не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Из-за полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Учитывая, что Звингулис уклонился от расследования, он был объявлен в национальный розыск, а позднее, в 2018 году, также в международный розыск. Поиск в других странах не увенчался успехом, поэтому, принимая во внимание тяжесть преступления, объявление о его розыске было размещено на интернет-сайте EU most wanted - так информация о его поиске стала доступна гражданам во всем Евросоюзе. Благодаря этому Госполиция получила информацию от обычных жителей, что поспособствовало поиску Звингулиса.

После выяснения местонахождения Звингулиса с привлечением ENFAST (подразделение испанской полиции по поиску людей) в Испании были проведены целенаправленные поисковые мероприятия, в результате которых Звингулис был задержан в городе Торре-Пачеко.

В этом году 25 ноября Звингулис был доставлен в Латвию. К мужчине применена мера пресечения - заключение под стражу, и он помещен в Рижскую Центральную тюрьму.

ENFAST - это служба полиции стран-членов ЕС и отдельных третьих стран, которые специализируются на поиске преступников. Задачей этой службы является тесное сотрудничество и обмен информацией с целью задержания объявленных в международный розыск преступников для их дальнейшей выдачи. Госполиция Латвии - активный участник этой платформы, и стоит отметить, что это не первый случай, когда в результате деятельности данной сети экспертов по поиску людей были задержаны преступники, которых Госполиция Латвии объявила в международный розыск по обвинению в совершении тяжких преступлений.

Госполиция призывает зайти на интернет-сайт Европола, где каждая из стран ЕС добавила по три имени наиболее разыскиваемых преступников. В настоящее время по-прежнему разыскивается один из самых опасных преступников из Латвии Алвис Бекетов, подозреваемый в сексуальных преступлениях, а также Иван Агапитов и Денис Конаскин, подозреваемые в убийстве футбольного агента Романа Беззубова в организованной группе.

Кроме того, полиция призывает посмотреть фото преступников, объявленных в розыск в других странах. Принимая во внимание право на свободное передвижение граждан ЕС без пограничного контроля между странами ЕС, невозможно исключить вероятность того, что какие-то из разыскиваемых преступников могут прятаться в Латвии.