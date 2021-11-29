Фото и видео ⟩ Совместное заявление Эгила Левитса и генсека НАТО Столтенберга

В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат, подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Говоря о том, готов ли Североатлантический альянс рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Латвии, учитывая события последних недель и растущую напряженность на внешней границе Европейского союза (ЕС), Столтенберг подчеркнул, что НАТО значительно увеличило свое присутствие в последние годы из-за агрессивного отношения России к Украине и незаконной аннексии Крыма в 2014 году, а также дальнейших провокаций со стороны России, направленных на дестабилизацию ситуации на востоке Украины и поддержку сепаратистов в Донбасском регионе.

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса - в Балтийском регионе", - пояснил генеральный секретарь НАТО.

Он также подчеркнул, что с целью предотвращения любой конфронтации необходимость активизации и изменения присутствия постоянно анализируется. Столтенберг отметил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границе Латвии, Литвы и Польши.

Генсек НАТО сообщил, что как в Литву, так и в другие страны будут отправлены специалисты, которые помогут разобраться с ситуацией на внешних границах ЕС и с мигрантами. Он также напомнил, что посетил вместе с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен не только Латвию, но и Литву, чтобы показать, что и НАТО, и ЕК едины в борьбе против гибридной атаки, направленной со стороны Белоруссии на страны, входящие в Североатлантический альянс.

Встреча Левитса и Столтенберга прошла за день до встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября и 1 декабря в Риге. Наряду с решением актуальных проблем безопасности здесь будет обсуждаться сотрудничество с партнерами и ЕС, а также дискуссии о новой стратегической концепции альянса.

О проведении встречи министров иностранных дел НАТО в Риге страны-участницы договорились еще до пандемии Covid-19, проведение мероприятия планировалось с 2019 года. Здоровье и безопасность латвийского общества и иностранных гостей - приоритет Латвии как государства-организатора, поэтому все мероприятия согласованы с ответственными службами и проходят в соответствии со строгим протоколом мер безопасности Covid-19, в том числе разрешение на участие в собрании есть только у вакцинированных или переболевших Covid-19, заявили организаторы.

Учитывая эпидемиологические условия, была ограничена программа встречи и численный состав делегаций, снизив его до восьми человек. В организации обеспечиваются установленные НАТО стандарты безопасности. После встречи в Риге представители стран отправятся на совещание министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме, Швеции.