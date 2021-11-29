"Динамо" назначило нового главного тренера
Рижское "Динамо" объявило о назначении Владимира Крикунова главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.
Рижское "Динамо" объявило о назначении Владимира Крикунова главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.
Во время заседания наблюдательного совета с участием правления рижского "Динамо" было рассмотрено выступление команды в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Совет рижского "Динамо" оценил работу неудовлетворительной и утвердил план действий по улучшению результата команды. Клуб достиг договорённости с новым тренером - Владимиром Крикуновым.
"Понимаю ли я, что в рижском "Динамо" непростая ситуация? Более чем. Переговоры прошли относительно быстро. Для меня не впервой сталкиваться с трудностями и много работать, надо разобраться, в чём там дело, за что берусь. Завтра у меня намечен самолёт в Ригу. По моим помощникам пока ясности нет. У меня в Риге дом, квартира, так что в плане быта и жилья никаких проблем не будет", - приводит слова Крикунова "Чемпионат".
После 32 матчей "Динамо" занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками, отставая от восьмого места, дающего путевку в плей-офф, на 12 очков.
71-летний Крикунов в ближайшее время присоединится к команде и будет на скамейке уже в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой "Северстали".
Последним местом работы Крикунова было московское "Динамо" (2018-2021). Также на его счету работа в "Автомобилисте", "Нефтехимике", "Ак Барсе", сборных России, Беларуси и Казахстана.