"Динамо" назначило нового главного тренера

"Понимаю ли я, что в рижском "Динамо" непростая ситуация? Более чем. Переговоры прошли относительно быстро. Для меня не впервой сталкиваться с трудностями и много работать, надо разобраться, в чём там дело, за что берусь. Завтра у меня намечен самолёт в Ригу. По моим помощникам пока ясности нет. У меня в Риге дом, квартира, так что в плане быта и жилья никаких проблем не будет", - приводит слова Крикунова "Чемпионат".