Сборная Латвии обыграла Словакию в отборе на ЧМ по баскетболу

Латвийские баскетболисты у себя дома встречались с командой Словакии. Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой хозяев со счётом 82:74 (18:11, 17:23, 21:20, 26:20).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Рихард Ломажс, который принёс 28 очков в копилку нашей команды. Ещё 15 очков заработал Кристерс Зорикс и 11 очков на счету Анджея Пасечника.

Лучшими в составе словацкой сборной стали Владимир Бродянский (21 очко), Шимон Крайчович (14 очков) и Марек Долежай (13 очков).

Напомним, сборная Латвии начала отборочный турнир на чемпионат мира 2023 года выездным поражением от Сербии - 100:101. Следующие матчи латвийские баскетболисты проведут в конце февраля 2022 года.

В данный момент группу "А" возглавляет Бельгия, в активе которой две победы. У Сербии и Латвии по одной победе, а замыкает группу Словакия, которая потерпела два поражения.