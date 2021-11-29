Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Обладаталем "Золотого мяча" стал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец выиграл приз в седьмой раз - это рекордный показатель.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, а третье место досталось Жоржиньо из "Челси".

"Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовски. Конкурировать с тобой - большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе "Золотой мяч" за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", - сказал Месси со сцены.

Напомним, последним обладателем "Золотого мяча" также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

Роберт Левандовски, которого многие считали главным претендентом на "Золотой мяч", получил новый приз от журнала France Football - 33-летнего футболиста признали лучшим нападающим года.

Французское издание вручило эту награду впервые. Её будет получать футболист, который забил наибольшее количество голов за клуб и сборную в календарном году. В 2021 году Левандовски забил 64 мяча за "Баварию" и польскую сборную.

Многие поклонники Левандовски посчитали эту награду "утешительным призом", а победу Месси - несправедливой.

Женский "Золотой мяч" впервые выиграла 27-летняя испанская футболистка Алексия Путельяс, которая выступает за "Барселону".

Также во время церемонии раздали и другие награды. Так, например, полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри стал обладателем премии Kopa Trophy, которая вручается лучшему футболисту года в возрасте до 21 года.

19-летний испанец стал третьим в истории лауреатом данной премии. До него её получали француз Килиан Мбаппе и нидерландец Маттейс де Лигт.

Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года завоевал голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний вратарь этим летом стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.