В передаче показали куплю-продажу ковид-сертификатов в Латвии. Продавец задержан

Как выяснилось, в роли покупателя с разрешения полиции выступила передача LTV Aizliegtais paņēmiens, в рамках операции "Ложные сертификаты" исследуя, как происходит этот процесс.

В полиции рассказали, что покупатели сертификатов являются представителями самых разнообразных уровней дохода и профессий, а цены на сертификаты в последнее время значительно выросли, достигнув даже 1000 евро.

В то же время поставщики фальшивых сертификатов приобрели различные ценные вещи, которые полиция изъяла и что, вероятнее всего, признают в суде имуществом, полученным преступным путем.

Одна женщина купила автомобиль за 4000 евро, который полиция уже конфисковала.

Чтобы показать, как рынок фальшивых сертификатов работает изнутри, Aizliegtais paņēmiens тоже приобрел фальшивый сертификат и проследил за этим процессом с самого начала до конца.

Контактное лицо, оказавшееся в поле зрения передачи, представился Марисом, как выяснилось позже, он - работник центра здоровья Aura. С ним контактировать начал человек, которого передача назвала Янисом, который хотел купить фальшивые сертификаты вакцинации для своих знакомых. Предложение Мариса: цена одного сертификата - 500 евро. Общение проходит по мессенджеру Telegram, а встречи чаще всего происходят на заправках.

Марису передаются "на бумаге" данные вакцинируемых людей, а также через посредника передаются деньги авансом. Марис, которому известен врач в 1-й больнице, действительно делает так, чтобы данные предоставленных людей ввелись бы в систему как вакцинированные.

Назначается следующая встреча, чтобы отдать остальные деньги, а в конце встречи Мариса задерживает Государственная полиция.

Руководитель Veselības centru apvienība Стелла Лапиня указывает, что упомянутый "Марис" в поликлинике Aura работает сравнительно недавно.

"Мы говорили с коллегами и с Государственной полицией, и мы поняли портрет таких людей. Эти люди очень трудолюбивы, хотят работать и крайне проактивно реагируют на любого, кто вносит рабочие предложения. Они выбирают самых крупных "вакцинаторов" в стране, чтобы совершить свои преступные сделки", – поясняет Лапиня.