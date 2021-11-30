Чужая слюна: в вентспилсской лаборатории можно было получить положительный тест и сертификат

В результате, можно было получить и сертификат о перенесенном заболевании, сообщает передача Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения.

У семейного врача в Вентспилсе возникли подозрения, что в одной из лабораторий можно получить положительный тест на Covid-19, а после этого - и сертификат о перенесенном заболевании, которым человек, возможно, и не заражался. Как пояснила врач, незадолго до 15 ноября, когда в силу вступило требование о ковид-сертификате, несколько человек сообщили, что у них положительный слюнный тест. Ранее эти люди выражали нежелание вакцинироваться, кроме того, перед тем, как сделать тест, они не связывались с семейным врачом по поводу симптомов заболевания и плохого самочувствия. Всех этих лиц объединяла одна лаборатория, в которой можно было сдать слюнный тест, плюнув в пробирку без надзора сотрудника лаборатории - на улице или даже дома.

В Национальной службе здравоохранения (NVD) подтвердили, что положительный результат слюнного теста Bior - основание для получения сертификата, а, например, киоски Gulbja laboratorija, в которых человек слюну может сдать удаленно - нет.

После получения ложноположительного результата теста на Covid-19 человек должен только сидеть дома, соблюдать самоизоляцию. Более того, такие тесты, если лицо утверждает, что у него есть симптомы заболевания, оплачивает государство.

Заместитель директора Bior по вопросам лабораторий Ольга Валциня утверждает, что, скорее всего, первое, что сделает лаборатория, - это перестанет брать у взрослых образец слюны там, где нельзя стоять рядом.

Валциня признала, что часто и у них самих возникали подозрения, что происходит мошенничество, особенно в случаях, когда образцы слюны коллективно сдают работники предприятия. "Например, если вдруг в одном коллективе заболевают сразу пять человек. Или, например, человек... были случаи, когда звонит его работодатель и говорит - что-то не то: пришли радостные, все счастливы, говорят, что они больны", - рассказала Валциня.

Такие случаи недобросовестных действий можно обнаружить, так как все положительные образцы на Covid-19 хранятся в лаборатории и у всех них можно провести анализы ДНК.

Валциня отмечает, что лаборатория постепенно проверит все образцы, однако она также отметила, что полицейского к каждому сдающему тест приставить нельзя.

Как Bior, так и полиция призывают людей признаться, если у них куплен сертификат или же он получит другими недобросовестными путями.