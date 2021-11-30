Латвию посещает госсекретарь США Энтони Блинкен. Он проведет ряд встреч

Госсекретарь США примет участие в проходящей в Риге встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Во время визита у Блинкена предусмотрены встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, сообщили в МИД.

Встреча с президентом состоится в 9:00 в Рижском замке, а в 12:00 пройдет совместная пресс-конференция Ринкевича и Блинкена в здании МИД.