Латвию посещает госсекретарь США Энтони Блинкен. Он проведет ряд встреч
Сегодня в Латвию прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, который проведет переговоры с руководством страны.
Сегодня в Латвию прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, который проведет переговоры с руководством страны.
Во время визита у Блинкена предусмотрены встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, сообщили в МИД.
Встреча с президентом состоится в 9:00 в Рижском замке, а в 12:00 пройдет совместная пресс-конференция Ринкевича и Блинкена в здании МИД.
Во время встреч будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонние отношения Латвии и США, в том числе сотрудничество в области экономики, а также актуальные вопросы трансатлантических отношений.