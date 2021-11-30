Вт, 30.11.2021
Я точно не согласна, что Латвия что-то ввела с опозданием. Даце Завадска, глава Совета по иммунизации
Даце Завадска, глава Совета по иммунизации
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Латвию посещает госсекретарь США Энтони Блинкен. Он проведет ряд встреч

Энтони Блинкен ФОТО: Alex Brandon / POOL / AFP

Сегодня в Латвию прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, который проведет переговоры с руководством страны.

Госсекретарь США примет участие в проходящей в Риге встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Во время визита у Блинкена предусмотрены встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, сообщили в МИД.

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Встреча с президентом состоится в 9:00 в Рижском замке, а в 12:00 пройдет совместная пресс-конференция Ринкевича и Блинкена в здании МИД.

Во время встреч будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонние отношения Латвии и США, в том числе сотрудничество в области экономики, а также актуальные вопросы трансатлантических отношений.


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