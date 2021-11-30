Латвию посещает госсекретарь США Энтони Блинкен. Он проводит ряд встреч
Сегодня в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который проведет переговоры с руководством страны.
Сегодня в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который проведет переговоры с руководством страны.
Во время визита у Блинкена предусмотрены встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, сообщили в МИД.
Видео: Кариньш встречает Блинкена
Встреча с президентом состоялась в 9:00 в Рижском замке, а в 12:00 пройдет совместная пресс-конференция Ринкевича и Блинкена в здании МИД.
Галерея: Встреча президента Левитса и Блинкена
Во время встреч будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонние отношения Латвии и США, в том числе сотрудничество в области экономики, а также актуальные вопросы трансатлантических отношений.