Обсудят вопрос получения ковид-сертификата на основании тестов на антитела
Сегодня подкомиссия Сейма по общественному здоровью обсудит возможность получения сертификата о перенесенном заболевании Covid-19 на основании тестов на антитела.
Сегодня подкомиссия Сейма по общественному здоровью обсудит возможность получения сертификата о перенесенном заболевании Covid-19 на основании тестов на антитела.
Собрание состоится дистанционно в 13:00.
На встречу приглашены представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний, Латвийского общества врачей, Латвийской ассоциации семейных врачей, Латвийской ассоциации сельских семейных врачей.
Как уже сообщалось, портал общественных инициатив Manabalss.lv собрал 10 000 подписей за выдачу сертификата Covid-19 после бессимптомного заболевания и выявления антител.
По мнению авторов инициативы, это нужно делать с учетом того, что в Латвии много людей переболели Covid-19 и даже через 180 дней в их организме остается стабильный уровень антител. Это значит, что они не могут повторно заболеть, говорится в описании идеи.
Автор инициативы предлагает перенять опыт Литвы в этом вопросе и выдавать сертификат Covid-19 на 60 дней жителям Латвии на основании наличия в их организме антител.
В настоящее время получить сертификат Covid-19 в Латвии можно после прохождения полного курса вакцинации и перенесенного заболевания Covid-19 (сертификат выдается на 180 дней после положительного результата теста на Covid-19). В Литве же, как указывает автор инициативы, "паспорт возможностей" выдается на 210 дней после болезни, и его на 60 дней могут получить также те не наблюдавшие симптомов заболевания люди, в крови которых обнаруживаются антитела. Тест жители сдают за собственные средства в аккредитованных лабораториях.
Как сообщалось ранее, 21 октября Сейм отклонил предложенные оппозиционными депутатами поправки к закону, предусматривающие выдачу сертификата Covid-19 также после выявления антител. Поправки внесли члены партии "Республика" Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Эрик Пуценс и Каспар Гиргенс, а также член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.
Для получения сертификата Covid-19 лицам, перенесшим заболевание в бессимптомной форме, пришлось бы провести количественный или полуколичественный серологический иммуноанализ на антитела IgG к коронавирусу. Им мог бы выдаваться сертификат, подтверждающий факт болезни, который действовал бы только на территории Латвии.
Как сообщалось ранее, аналогичные поправки уже подавались в сентябре, но были отклонены. Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис тогда заявил, что такие изменения преждевременны. Он обратил внимание на тот факт, что по количеству антител невозможно определить, когда человек заболел и какова его защита от Covid-19.
Противоположная ситуация с вакцинированными и переболевшими людьми, когда известно время вакцинации и болезни, отметил парламентский секретарь Минздрава. Сейчас же, по словам Дуритиса, недостаточно научных доказательств того, что информацию об антителах можно приравнять к вакцинации или болезни.