Обсудят вопрос получения ковид-сертификата на основании тестов на антитела

Собрание состоится дистанционно в 13:00.

На встречу приглашены представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний, Латвийского общества врачей, Латвийской ассоциации семейных врачей, Латвийской ассоциации сельских семейных врачей.

Как уже сообщалось, портал общественных инициатив Manabalss.lv собрал 10 000 подписей за выдачу сертификата Covid-19 после бессимптомного заболевания и выявления антител.

Инициатива призывает выдавать сертификат людям, у которых не было симптомов заболевания, но у которых есть антитела к Covid-19, то есть иммунитет.

По мнению авторов инициативы, это нужно делать с учетом того, что в Латвии много людей переболели Covid-19 и даже через 180 дней в их организме остается стабильный уровень антител. Это значит, что они не могут повторно заболеть, говорится в описании идеи.

Автор инициативы предлагает перенять опыт Литвы в этом вопросе и выдавать сертификат Covid-19 на 60 дней жителям Латвии на основании наличия в их организме антител.

В настоящее время получить сертификат Covid-19 в Латвии можно после прохождения полного курса вакцинации и перенесенного заболевания Covid-19 (сертификат выдается на 180 дней после положительного результата теста на Covid-19). В Литве же, как указывает автор инициативы, "паспорт возможностей" выдается на 210 дней после болезни, и его на 60 дней могут получить также те не наблюдавшие симптомов заболевания люди, в крови которых обнаруживаются антитела. Тест жители сдают за собственные средства в аккредитованных лабораториях.

Как сообщалось ранее, 21 октября Сейм отклонил предложенные оппозиционными депутатами поправки к закону, предусматривающие выдачу сертификата Covid-19 также после выявления антител. Поправки внесли члены партии "Республика" Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Эрик Пуценс и Каспар Гиргенс, а также член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.

Политики предложили расширить действующее регулирование, включив в него сертификацию Covid-19 не только для тех, кто был вакцинирован или переболел Covid-19, но и для тех, у кого факт заболевания подтверждают антитела.

Для получения сертификата Covid-19 лицам, перенесшим заболевание в бессимптомной форме, пришлось бы провести количественный или полуколичественный серологический иммуноанализ на антитела IgG к коронавирусу. Им мог бы выдаваться сертификат, подтверждающий факт болезни, который действовал бы только на территории Латвии.

Как сообщалось ранее, аналогичные поправки уже подавались в сентябре, но были отклонены. Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис тогда заявил, что такие изменения преждевременны. Он обратил внимание на тот факт, что по количеству антител невозможно определить, когда человек заболел и какова его защита от Covid-19.