Снегопад привел к хаосу на дорогах: за день произошло более 200 аварий
По данным Государственной полиции, в понедельник в Латвии из-за снегопада произошло 202 дорожно-транспортных происшествия, что значительно больше, чем в среднем за день.
По данным Государственной полиции, в понедельник в Латвии из-за снегопада произошло 202 дорожно-транспортных происшествия, что значительно больше, чем в среднем за день.
Наибольшее количество аварий было в Рижском регионе - 89. В Латгале зарегистрировано 40 аварий, в Земгале - 34, в Видземе - 22.
Число пострадавших в авариях также было выше обычного. Пострадали 27 человек, в том числе восемь пешеходов и один велосипедист. Наибольшее количество пострадавших было в Риге и окрестностях.