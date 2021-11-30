Вт, 30.11.2021
Я точно не согласна, что Латвия что-то ввела с опозданием. Даце Завадска, глава Совета по иммунизации
Даце Завадска, глава Совета по иммунизации

Снегопад привел к хаосу на дорогах: за день произошло более 200 аварий

ФОТО: EPA/Scanpix

По данным Государственной полиции, в понедельник в Латвии из-за снегопада произошло 202 дорожно-транспортных происшествия, что значительно больше, чем в среднем за день.

Наибольшее количество аварий было в Рижском регионе - 89. В Латгале зарегистрировано 40 аварий, в Земгале - 34, в Видземе - 22.

Число пострадавших в авариях также было выше обычного. Пострадали 27 человек, в том числе восемь пешеходов и один велосипедист. Наибольшее количество пострадавших было в Риге и окрестностях.


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