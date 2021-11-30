Снегопад привел к хаосу на дорогах: за день произошло более 200 аварий

Наибольшее количество аварий было в Рижском регионе - 89. В Латгале зарегистрировано 40 аварий, в Земгале - 34, в Видземе - 22.

Число пострадавших в авариях также было выше обычного. Пострадали 27 человек, в том числе восемь пешеходов и один велосипедист. Наибольшее количество пострадавших было в Риге и окрестностях.