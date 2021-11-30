Прошло 10 лет после громкого убийства Элины Пупини. Что произошло за это время?

23-летняя студентка Элина Пупиня погибла в ночь на 15 мая 2012 года. Молодая и способная девушка, которую в порыве злости убил ее друг Янис Гайгалс. Длинный судебный процесс, борьба родителей за доказательство правды. Молодого человека приговорили к девяти годам и десяти месяцев тюрьмы в сентябре 2015 года. Портал Apollo.lv обобщил, что произошло за это время.

Хронология событий вкратце 15 мая 2012 года - 23-летняя студентка Элина Пупиня погибла после бытовой ссоры с другом Янисом Гайгалсом.

15 октября 2013 года - начато рассмотрение дела в курземском районном суде города Риги. "Эмоционально происходит так, что мы все это время живем в непрерывном кошмаре, это более года, полутора лет", - сказали Латвийскому радио биологи Михаил Пупиньш и его жена Айя.

29 апреля 2014 года - общество "Общество за открытость - Delna" обратилось в KNAB, чтобы казать на ряд нарушений, допущенных во время расследования Элины Пупини, а также после попадания дела в суд, что создает подозрения в коррупции.

12 мая 2014 года - суд заслушал показания обвиняемого Яниса Гайгалса. Он не согласился с тем, что преступление квалифицируется как намеренное убийство, но признал нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Он сожалел о содеянном и был готов понести наказание и возместить семье ущерб в денежном эквиваленте.

18 сентября 2014 года обвиняемый по делу об убийстве Элины Пупиня Ягис Гайгалс был приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.

Что произошло почти десять лет назад?

Студент юриспруденции Янис Гайгалс и студентка журналистики Элина Пупиня дружили всего несколько месяцев, когда произошел инцидент.

Из имеющихся в распоряжении родителей Элины материалов дела исходило, что убийство было совершено 15 мая в 21:30 в квартире Гайгалса в Риге.

Мужчина рассказал, что все началось с ссоры. Элина, придя домой, разозлилась, что он употреблял алкоголь. Один раз он сказал, что выпил до полудня не более 300 граммов виски, в другой - что 600-650 граммов.

Пока девушка лежала на диване, Гайгалс схватил ее руками за шею и сильно сжал. Он душил подругу примерно полторы минуты, после чего ударил рукой в висок, а затем нанес еще минимум восемь ударов, после чего ударил подругу головой об стену и в конце концов нанес ей удар правым коленом в лицо, сообщало агентство LETA.

Гайгалс многократно говорил и о применяемом насилии. В качестве оправдания он указывал, что разозлился и находился в стрессе из-за дипломной работы и взятого кредита.

После совершения преступления парень взял деньги из кошелька девушки и на несколько часов покинул квартиру, а когда вернулся, снял окровавленную одежду, прибрался в квартире и разобрал свой мобильный телефон. На следующий день он имитировал, что девушка жива. С ее телефона от имени Элины написал несколько сообщений сестре девушки.

Зачем он так поступил, он не объяснил.

По словам родителей Элины, полуголый труп девушки был найден 17 мая. На следующий день Гайгалс пошел признаваться в полицию.

За решеткой он находился всего два месяца. После этого суд сменил меру пресечения на полицейский надзор.

Судебный процесс - родители недовольны процессом досудебного расследования

15 октября 2013 года обвиняемый Янис Гайгалс явился на заседание суда сам.

На заседании судья сказал, что обвиняемый призывается к ответственности по факту убийства, а также в связи с кражей, мошенничеством и присвоением в небольших объемах.

Однако родители Пупини в расследовании разочаровались, так как было много невыясненных фактов.

"Несмотря на то, что факты существовали, их не расследовали.

Поэтому мы считаем, что подозреваемому и позднее обвиняемому неправильно инкриминировали пункт преступления", - указала мама девушки Айя Пупиня.

Так, были найдены вещи, на которые не обращали достаточного внимания. Например, по словам родителей Пупини, на месте преступления была найден разорванное, окровавленное белье и леггинсы.

"Со стороны следствия не было даже задано ни одного вопроса человеку, который совершил убийство, что это вообще?

Не было никаких проверок, не было проверок ДНК, ничего не было замечено".

Родители послали ряд заявлений с вопросами, почему не были сделаны различные экспертизы, но безрезультатно.

Фото: Пикет против сокрытия доказательств по делу об убийстве Элины Пупини

В конце апреля 2014 года общество "Общество за открытость - Delna" обратилась в KNAB, чтобы указать на ряд нарушений.

"Правозащитные учреждения не расследовали все обстоятельства дела, есть и подозрения, что были скрыты следы преступления,

это подтверждает факт, что во время следствия пропал мобильный телефон обвиняемого, с места происшествия пропали и такие вещественные доказательства как полотенце, не была проведена экспертиза крови с места событий, не было проанализировано содержание и найденного на месте событий компьютера, есть также подозрения, что в протоколы допросов внесены исправления", - указали представители общества.

Delna считает, что допущенные в ходе следствия нарушения могли быть сделаны осознанно, под влиянием внешних факторов. Кроме того, этот судебный процесс был затянут.

Подозрения в возможном сексуальном преступлении по отношению к убитой

Леггинсы и белье убитой девушки были повреждены, кроме того, повреждения на обоих элементах одежды совпадали. Поэтому представитель пострадавшей стороны Саулведис Варпиньш в мае 2014 года указал, что одежде необходимо провести экспертизу механических повреждений.

Эксепртиза была нужна и оставленным на месте событий белым мужским трусам, которые покрывали красно-коричневые пятна в районе половых органов. Также признание специалистов нужно было и по найденной на месте событий черной шапке. Варпиньш указал, что длина волос на шапке не соответствует длине волос Гайгалса, поэтому нужно было выяснить, кому принадлежат волосы.

Адвокат на суде указал, что обнаруженные на одежде повреждения, дислокация, кровь как на убитой девушке, так и на нижем белье мужчины, а также обнаженное тело женщины и кровь на диване свидетельствовали о возможном преступлении на сексуальной почве.

Полиция сделала работу некачественно и поверхностно

Летом 2015 года по распоряжению бывшего главы МВД Рихарда Козловскиса была начата проверка, в ходе которой были обнаружены нарушения в расследовании, писал журнал Ir. Полиция сделала работу некачественно и поверхностно.

Например, обвинения есть по поводу работы на месте преступления, где не использовались спецсредства. Формальным и поверхностным был и осмотр части изъятых на месте происшествия предметов - сумки с одеждой и постельного белья - осмотр, совершенный 1 июня, был сделан спустя две недели после изъятия вещей из квартиры.

Однако бывший начальник полиции в своем письме Козловскису отметил, что уголовный процесс расследовался в короткие сроки, но "допущенные в ходе расследования недочеты не повлияли на выдвинутое против Яниса Гайгалса обвинения".

Яниса Гайгалса приговорили к неполным десяти годам тюрьмы

В 2015 году апелляционные инстанции суда приговорили Яниса Гайгалса к девяти годам и десяти месяцем лишения свободы.

Кроме того было установлен, что в пользу сестры убитой необходимо взыскать 12 000 евро, в пользу матери - одну тысячу.

Гайгалс в последнем слове сказал, что ссору с подругой не планировал, ее смерти не хотел, о содеянном сожалеет и просит у пострадавших прощения. Себе он попросил честного наказания.

Решение суда остались недовольны обе стороны.

Мать (слева) и сестра Элины Пупини на пикете ФОТО: Zilgma Kukle/LETA

Самоотверженная борьба родителей за правду в деле об убийстве дочери

Вещественных доказательств было много, но сначала их во внимание не принимали. Пупини обратились с бесчисленными заявлениями к следователям.

Дело было очень хорошо скомплектовано. Не было показаний свидетелей, только лиц, которые могли свидетельствовать о хороших отношениях пары, указал криминолог Андрей Вилкс.

"Это тяжелое преступление, когда такая способная и мотивированная девушка становится жертвой. Знаю, что для родителей это очень тяжело".

В 2017 году умерла мать Элины Пупини - 53-летняя биолог Айя Пупиня, писал портал Timenote. Ее похоронили рядом с дочерью.

В Управлении мест заключения порталу Apollo.lv сообщили, что в данный момент Янис Гайгалс освобожден из тюрьмы условно-досрочно с установлением электронного надзора.

Согласно Уголовному закону, электронный надзор - это комплекс мероприятий по интенсивному контролю, которые устанавливает суд, чтобы ограничить свободное перемещение конкретного осужденного.