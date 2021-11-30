Вт, 30.11.2021
Я вакцинировался после смерти Грачевского. Он очень снисходительно относился к вирусу. Даже когда был известен диагноз, он все равно слушал черт знает кого, кто по телефону советовал ему лечиться таблетками. Леонид Якубович, телеведущий
Леонид Якубович, телеведущий
12

Лукашенко пригрозил военным вмешательством Беларуси в конфликт в Украине

Александр Лукашенко ФОТО: Reuters/ScanPix

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что в случае нового украинского военного конфликта Беларусь "не останется в стороне", пишет белорусское издание "Зеркало".

Об этом Лукашенко заявил в понедельник на собрании по вопросам государственной безопасности.

Лукашенко сказал, что Украина планирует новую войну на Донбассе.

"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы", - указал он.

Лукашенко отметил, что ранее прозвучавшая информация о планах России напасть на Украину - ложь.

"Если бы такой умысел был, белорусская армия, в том числе и я, знали бы об этом. Однако никто нас не проинформировал", - пояснил Лукашенко.

Он также обвинил противников Беларуси в построении тайных планов против Беларуси и отметил, что мигрантов используют, чтобы отвлечь внимание армии Беларуси на случай, если эти противники начнут конфликт с Россией.

Разведка США и других стран в последнее время несколько раз предупреждали о возможном нападении России на Украину, которое может произойти в начале будущего года. Россия все обвинения отрицает, указывая, что перемещение войск по территории государства - внутреннее дело России.


НАВЕРХ
Back