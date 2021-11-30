Лукашенко пригрозил военным вмешательством Беларуси в конфликт в Украине
Белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что в случае нового украинского военного конфликта Беларусь "не останется в стороне", пишет белорусское издание "Зеркало".
Белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что в случае нового украинского военного конфликта Беларусь "не останется в стороне", пишет белорусское издание "Зеркало".
Об этом Лукашенко заявил в понедельник на собрании по вопросам государственной безопасности.
Лукашенко сказал, что Украина планирует новую войну на Донбассе.
"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы", - указал он.
Лукашенко отметил, что ранее прозвучавшая информация о планах России напасть на Украину - ложь.
"Если бы такой умысел был, белорусская армия, в том числе и я, знали бы об этом. Однако никто нас не проинформировал", - пояснил Лукашенко.
Он также обвинил противников Беларуси в построении тайных планов против Беларуси и отметил, что мигрантов используют, чтобы отвлечь внимание армии Беларуси на случай, если эти противники начнут конфликт с Россией.
Разведка США и других стран в последнее время несколько раз предупреждали о возможном нападении России на Украину, которое может произойти в начале будущего года. Россия все обвинения отрицает, указывая, что перемещение войск по территории государства - внутреннее дело России.