Лукашенко пригрозил военным вмешательством Беларуси в конфликт в Украине

Об этом Лукашенко заявил в понедельник на собрании по вопросам государственной безопасности.

Лукашенко сказал, что Украина планирует новую войну на Донбассе.

"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы", - указал он.

Лукашенко отметил, что ранее прозвучавшая информация о планах России напасть на Украину - ложь.

"Если бы такой умысел был, белорусская армия, в том числе и я, знали бы об этом. Однако никто нас не проинформировал", - пояснил Лукашенко.

Он также обвинил противников Беларуси в построении тайных планов против Беларуси и отметил, что мигрантов используют, чтобы отвлечь внимание армии Беларуси на случай, если эти противники начнут конфликт с Россией.