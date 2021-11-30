В Австрии за отказ от вакцинации планируют штрафовать на сумму до 7200 евро

Планируется, что закон об обязательной вакцинации вступит в Австрии в силу в феврале будущего года.

Австрия планирует установить вакцинацию обязательной для всех жителей страны - как для граждан, так и для людей с видом на жительство.

Обязательная вакцинация не будет необходима лишь детям в возрасте до 12 лет и беременным женщинам.

За отказ от вакцинации планируется установить денежный штраф в размере 3600 евро или лишение свободы на срок до четырех месяцев. В свою очередь за повторный отказ от вакцинации размер штрафа может достичь 7200 евро.