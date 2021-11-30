В Австрии за отказ от вакцинации планируют штрафовать на сумму до 7200 евро
В Австрии за отказ от вакцинации может быть применен денежный штраф до 7200 евро, свидетельствует первая редакция законопроекта об обязательной вакцинации, пишет Die Presse.
В Австрии за отказ от вакцинации может быть применен денежный штраф до 7200 евро, свидетельствует первая редакция законопроекта об обязательной вакцинации, пишет Die Presse.
Планируется, что закон об обязательной вакцинации вступит в Австрии в силу в феврале будущего года.
Австрия планирует установить вакцинацию обязательной для всех жителей страны - как для граждан, так и для людей с видом на жительство.
Обязательная вакцинация не будет необходима лишь детям в возрасте до 12 лет и беременным женщинам.
Как указывает Die Presse, законопроект об обязательной вакцинации официально будет представлен 6 декабря.