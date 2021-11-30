Вт, 30.11.2021
Я точно не согласна, что Латвия что-то ввела с опозданием. Даце Завадска, глава Совета по иммунизации
Даце Завадска, глава Совета по иммунизации

В Австрии за отказ от вакцинации планируют штрафовать на сумму до 7200 евро

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Австрии за отказ от вакцинации может быть применен денежный штраф до 7200 евро, свидетельствует первая редакция законопроекта об обязательной вакцинации, пишет Die Presse.

Планируется, что закон об обязательной вакцинации вступит в Австрии в силу в феврале будущего года.

Австрия планирует установить вакцинацию обязательной для всех жителей страны - как для граждан, так и для людей с видом на жительство.

Обязательная вакцинация не будет необходима лишь детям в возрасте до 12 лет и беременным женщинам.

За отказ от вакцинации планируется установить денежный штраф в размере 3600 евро или лишение свободы на срок до четырех месяцев. В свою очередь за повторный отказ от вакцинации размер штрафа может достичь 7200 евро.

Как указывает Die Presse, законопроект об обязательной вакцинации официально будет представлен 6 декабря.


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