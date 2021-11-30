Видео ⟩ Симонова о раке легких: "Готова умереть завтра-послезавтра"

Звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Афоня" впервые подробно рассказала про опухоль, рак легких и операцию.

"Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Ну, воспаление легких, и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки… Вот так я все преодолевала, и началась просто хроника", - сказала Симонова.

В начале 2000-х медики обнаружили в легких актрисы подозрительное затемнение. Специалисты решили наблюдать. После было очередное воспаление легких. Образование выросло. Врачи приняли решение удалять.

Да, у актрисы была вероятность умереть, но Евгения Павловна как-то особо не переживала: "Почему-то по поводу себя... Правда... не боюсь. Не знаю почему... Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила!... Нет, это хорошо - я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова".

Сначала российские врачи просто не подозревали, что это онкология. В 2013 году Симонова отправилась в Германию на лечение. Она планировала только консультацию. Там врачи мгновенно приняли решение оперировать: "Мне в Москве такие ужасы рассказали по поводу этой операции - что там рассекается со спины, ребра подпиливают, а плевра долго восстанавливается".

Хоть Симоновой и было страшно, но это оказалось лучшим решением. Во время операции врач нашел у нее аденокарциному - злокачественную опухоль. Результаты биопсии показали онкологию. Диагноз актрисе сообщили сразу. В итоге ей удалили всю нижнюю долю правого легкого.

Уже через месяц Евгения Симонова вернулась к работе в театре и чувствовала себя прекрасно. Примечательно, что операция была почти десять лет назад, но в пандемию СМИ вновь вспомнили об актрисе.